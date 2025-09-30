Iowa revoca licencia de superintendente escolar

Una agencia estatal revocó el lunes la licencia profesional del líder del distrito escolar más grande de Iowa, días después de ser arrestado por agentes federales, acusado de vivir y trabajar ilegalmente en el país.

La Junta de Examinadores Educativos de Iowa dijo en una carta enviada al superintendente de las escuelas públicas de Des Moines, Ian Roberts, que no era elegible para poseer una licencia porque "ya no tiene presencia legal en Estados Unidos".

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) detuvieron a Roberts el viernes, diciendo que estaba sujeto a una orden final de deportación que un juez emitió en mayo de 2024. El exsuperintendente es originario de Guyana y entró a Estados Unidos con una visa de estudiante en 1999, según el ICE. Está detenido en una cárcel de Iowa.

El ICE informó que Roberts huyó después de una parada de tráfico en Des Moines, y que fue aprehendido con la asistencia de la Patrulla Estatal de Iowa. La agencia dijo que el hombre, de 54 años, tenía en su vehículo del distrito una pistola cargada, un cuchillo de caza y 3.000 dólares en efectivo cuando fue arrestado.

Los funcionarios escolares de Des Moines dijeron que no sabían que Roberts estaba en el país sin autorización, y que había firmado un formulario en el que verificaba su elegibilidad para trabajar cuando fue contratado en 2023.

El distrito informó que Roberts había sido identificado como candidato para el puesto por una firma de búsqueda y que se completó una "exhaustiva verificación de antecedentes" como parte del proceso. La junta estatal que otorgó a Roberts una licencia para trabajar como superintendente dijo que ese proceso incluyó verificaciones de antecedentes por parte de la policía estatal y el FBI.

Su arresto sorprendió a un distrito donde era conocido por su frecuente presencia en eventos comunitarios y como defensor de los estudiantes durante los dos años que ocupó el cargo. Había laborado en el área de la educación durante las últimas dos décadas y se había desempeñado como superintendente en Pensilvania antes de ser contratado en Iowa.