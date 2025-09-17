Padre casi muere baleado durante intento de robo

Días después de que casi muriera cuando un agresor le disparó durante un intento de robo, Felipe de Jesús Hernández Marcelo fue a una comisaría en Iowa con la esperanza de recuperar sus pertenencias.

La policía en Muscatine, Iowa, tenía su coche y el dinero en efectivo que llevaba cuando le dispararon y casi lo mataron el 21 de junio. Hernández, de 28 años, recordó en su testimonio en la corte que la policía le dijo que no podía recuperar esos artículos. En cambio, la policía lo arrestó por una orden de detención antigua por no pagar una multa de tráfico.

En cuestión de horas, Hernández fue entregado al servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Ha estado detenido desde entonces mientras se tramita su deportación, tras ingresar al país ilegalmente desde su natal México en 2021.

Hernández forma parte de las cada vez más víctimas de delitos y familiares que han sido arrestados y detenidos indefinidamente durante la represión del gobierno de Trump sobre la inmigración ilegal.

El ICE ha rescindido una política que protegía a muchas víctimas de la detención y deportación. El número de personas que solicitan visas que permiten a algunas víctimas y sus familias permanecer en el país parece haber disminuido drásticamente. Otros están siendo detenidos mientras pasan por el largo proceso de solicitud. De los detenidos, muchos han sido declarados no elegibles para ser liberados, en otro cambio de política del ICE.

Los críticos dicen que el resultado no sólo es cruel para las víctimas y sus familias, sino que perjudica la seguridad pública al hacer que aquellos que están en Estados Unidos ilegalmente sean poco propensos a denunciar delitos y cooperar con la policía.