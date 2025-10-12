Reportan cinco heridos tras caer helicóptero en California

CALIFORNIA.- Un helicóptero que se desplomó en Huntington Beach el sábado, rápidamente los equipos de emergencia respondieron a los reportes. Tres personas heridas en el incidente han sido hospitalizadas. Se desconoce la gravedad de sus lesiones.

Dos personas a bordo del helicóptero fueron rescatadas sanas y salvas de los restos, informó la policía. La aeronave sobrevolaba a baja altitud sobre la playa mientras los visitantes observaban confundidos. Un video grabado por un bañista mostró el helicóptero en picada, estrellándose en la cuadra 21500 de Pacific Coast Highway. Varias palmeras parecen haber amortiguado la caída.

Se desconoce la causa del accidente.