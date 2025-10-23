Jueza extiende bloqueo de la Guardia en Chicago

CHICAGO.- Los intentos del presidente Donald Trump de desplegar el ejército en ciudades dirigidas por demócratas, a pesar de las objeciones de alcaldes y gobernadores, han generado una serie de desafíos judiciales y fallos superpuestos.

Mientras la Corte Suprema considera si despejar el camino para la Guardia Nacional en Chicago, un tribunal de apelaciones federal está escuchando argumentos en el desafío del gobernador de California, Gavin Newsom, al despliegue de tropas en Los Ángeles. La Guardia también podría estar pronto en el terreno en Portland, Oregon, dependiendo de fallos judiciales allí.

Esto es lo que se debe saber sobre los esfuerzos legales para bloquear o desplegar la Guardia Nacional en varias ciudades.

Jueza evalúa despliegue de la Guardia en Chicago mientras espera fallo de la Corte Suprema

Una jueza federal en Chicago ya bloqueó el despliegue de tropas de la Guardia en el área de Chicago durante dos semanas. El miércoles, la jueza April Perry acordó extender esa orden por 30 días. Sin embargo, dijo que cada parte podría discutir la extensión más a fondo antes de reunirse nuevamente a las 3 de la tarde hora local, señalando que no podrían emitir otra.

Aun así, cualquier decisión de la jueza podría ser irrelevante si la Corte Suprema falla en el ínterin.

Los abogados que representan a la administración Trump sostuvieron en documentos judiciales el martes que aceptarían posiblemente extender el bloqueo por 30 días. Sin embargo, continúan pidiendo a la Corte Suprema que intervenga. La administración Trump está presionando por una orden de emergencia que permita desplegar a la Guardia.

"Cada día que esta orden de restricción temporal inapropiada permanece en efecto impone un daño grave e irreparable al Ejecutivo", escribió el procurador general D. John Sauer en un documento presentado ante la Corte Suprema el martes.

Los abogados que representan a Chicago e Illinois han pedido a la Corte Suprema que continúe bloqueando el despliegue, calificándolo como un "paso dramático".

Despliegue de la Guardia en Portland también en el limbo

Un tribunal de apelaciones indicó el lunes que Trump podría tomar el mando de 200 efectivos de la Guardia Nacional de Oregon, pero una orden judicial separada le impide desplegarlas.

La jueza Karin Immergut, designada por Trump, emitió dos órdenes de restricción temporal a principios de este mes. Una prohibía a Trump llamar a las tropas de Oregon para enviarlas a Portland. La otra le prohibía enviar a cualquier miembro de la Guardia a Oregon después de que Trump intentara evadir la primera orden desplegando tropas de California.

El Departamento de Justicia apeló la primera orden, y en un fallo 2-1 el lunes, un panel del Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito de Estados Unidos se puso del lado de la administración.

Sin embargo, la segunda orden de Immergut sigue en efecto, por lo que no se pueden desplegar tropas de inmediato.

El caso aún está ante los tribunales.

Batalla legal en California va ante panel de apelaciones

Un panel del Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito de Estados Unidos en Pasadena está por escuchar argumentos el miércoles relacionados con el despliegue de la Guardia en Los Ángeles.

Un tribunal de distrito encontró que la administración violó la ley federal cuando envió tropas a Los Ángeles a principios de junio después de las protestas por la represión de Trump a la inmigración.

El juez Charles Breyer otorgó a Newsom una victoria temprana en el caso el 13 de junio cuando ordenó que el control de los miembros de la Guardia de California regresara al estado. Pero en un fallo de emergencia, un panel de la corte de apelaciones se puso del lado de la administración Trump, permitiendo que las tropas permanecieran bajo control federal mientras se desarrolla la demanda.

Grupos buscan detener el despliegue de la Guardia en DC

En Charleston, Virginia Occidental, habrá el viernes una audiencia en un tribunal estatal en una demanda presentada por dos grupos que buscan bloquear el despliegue de la Guardia Nacional del estado en Washington, D.C. Más de 300 miembros de la Guardia han estado en la capital de la nación apoyando la iniciativa de Trump desde finales de agosto.

Una audiencia separada en un tribunal federal se centra en una solicitud del fiscal general del Distrito de Columbia, Brian Scwalb, para una orden judicial temporal que detenga el despliegue de más de 2.000 guardias.

DEMÓCRATAS EN MEMPHIS

Demandan detener el despliegue de la Guardia

En Tennessee, funcionarios electos demócratas demandaron el viernes pasado para detener el despliegue de la Guardia en Memphis. Dijeron que el gobernador republicano Bill Lee, actuando a petición de Trump, violó la constitución del estado, que dice que la Guardia puede ser convocada durante "rebelión o invasión", pero solo con la aprobación de los legisladores estatales.

Desde su llegada el 10 de octubre, los soldados han estado patrullando áreas del centro de Memphis, incluyendo cerca de la icónica Pirámide, vistiendo uniformes de combate y chalecos protectores que dicen "policía militar", con armas en las fundas. Los miembros de la Guardia no tienen poder de arresto, han dicho los funcionarios.