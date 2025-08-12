Comienza juicio sobre si despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles

UEl director de la oficina de campo del Departamento de Seguridad Nacional en Los Ángeles testificó el lunes que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas necesitaban desesperadamente de la ayuda del personal militar para llevar a cabo arrestos.

El testimonio de Ernesto Santacruz Jr. se produjo al inicio de un juicio de tres días en San Francisco para determinar si el despliegue de las fuerzas armadas que ordenó el mandatario Donald Trump va en contra de la ley federal que, por lo general, le prohíbe al presidente emplear al ejército en asuntos policiales dentro del territorio nacional. El juicio gira en torno a si la Casa Blanca violó la Ley Posse Comitatus de 1878 al desplegar a efectivos de la Guardia Nacional y marines en Los Ángeles después de las protestas ocurridas en junio pasado contra las redadas migratorias.