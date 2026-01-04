Abrirán nuevo parque estatal

En la primera mañana del año, una fila de autos ya rodeaba la entrada del futuro parque estatal más nuevo de Texas. Cientos de visitantes de Beaumont, Austin, Dallas y San Antonio pudieron echar un vistazo al Parque Estatal de las Montañas Palo Pinto, que abrirá sus puertas al público a finales de este año.

El personal del parque recibió a los visitantes con sonrisas y botellas de agua con el logotipo del Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas y los llevó a caminatas guiadas a través de casi 4,871 acres de antiguas tierras de rancho distribuidas en los condados de Palo Pinto y Stephens.

¿Qué actividades ofrecerá el Parque Estatal de las Montañas Palo Pinto?

Ubicado a 128 km al suroeste de Fort Worth, las Montañas Palo Pinto se convertirán en el primer parque estatal nuevo en abrir en el norte de Texas en casi 25 años. El día de Año Nuevo, los guardabosques guiaron caminatas grupales para quienes habían reservado un lugar para ver el parque casi terminado.

Para la primera caminata del día, la guardabosques Kate Fisher guió a un grupo de unas 30 personas por el sendero Raptor Ridge de una milla de longitud. Entre ellas, dos hermanas que disfrutan juntas de la paz y la tranquilidad de la naturaleza. "Nos aleja del bullicio de la ciudad", dijo Christine Ledermann, de 53 años, secretaria adjunta del condado de Hood, quien vino con su hermana. "Amamos muchísimo la naturaleza, y significa mucho para nosotros estar en ese entorno, simplemente escuchar el viento".

"Llevábamos una eternidad esperando", dijo su hermana, Cheryl Keenan, de 51 años, quien ha estado al tanto de las obras del parque durante los últimos tres años. Las hermanas llevaban camisetas iguales del parque y comentaron que han recorrido juntos los parques estatales desde que eran niñas.

El espectacular paisaje del parque se define por una forma de relieve conocida como cuesta, una pendiente gradual en un lado que desciende abruptamente en el otro. Aquí, se elevan hasta casi 425 metros, ofreciendo vistas panorámicas de cañones tallados durante milenios por el viento y el agua.

"Me gusta describirlas como pequeñas montañas", dijo Fisher, el guardabosques. El terreno del parque se compara a menudo con la región montañosa de Texas, aunque las formaciones rocosas y la vegetación le confieren un carácter único. El parque alberga praderas de pastos mixtos, bosques de frondosas y enebros de Ashe. La reinita caridorada, especie en peligro de extinción, construye nidos con la corteza del árbol como si fueran pequeños ingenieros, según Fisher, y canta una melodía que recuerda a la canción española «La Cucaracha». El parque también alberga venados de cola blanca, linces rojos y pavos salvajes. El eje central del parque es el lago Tucker, de 90 acres, construido originalmente en 1937 para abastecer de agua potable a la cercana ciudad de Strawn. El lago será el eje central de las actividades recreativas del parque, como la pesca, el remo, la natación, los picnics y la observación de aves.

Detalles sobre la apertura del Parque Estatal de las Montañas Palo Pinto

La creación del parque se ha gestado durante más de una década. En 2010, el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas se asoció con The Nature Conservancy para identificar terrenos para un nuevo parque estatal en el norte de Texas. Esta iniciativa condujo a la compra de las primeras 3300 acres en octubre de 2011, financiada con los ingresos de la venta del Parque Estatal Eagle Mountain Lake, cerca de Fort Worth.

Luego siguieron otras adquisiciones de tierras y en 2014 Strawn arrendó el lago Tucker a Texas State Parks. La financiación y el desarrollo tardaron años en concretarse. En 2019, la Legislatura de Texas aprobó 12,5 millones de dólares para la construcción del parque, mientras que la Fundación de Parques y Vida Silvestre de Texas se comprometió a recaudar hasta 9 millones de dólares en fondos públicos y privados para las instalaciones del parque. La construcción comenzó oficialmente en 2021, durante el punto álgido de las interrupciones en la cadena de suministro a causa de la COVID-19, según James Adams, superintendente del parque.

El parque está cerca de completarse y, si bien aún no se ha establecido una fecha de apertura, Adams dijo que el parque abrirá en algún momento de 2026. Una vez finalizado, el parque ofrecerá alrededor de 60 sitios para acampar, incluidos lugares para casas rodantes y tiendas de campaña y un campamento ecuestre exclusivo con comodidades para caballos y acceso a senderos.

Para Jacob y McKenna Hamm, de Dallas, visitar el parque antes de su inauguración oficial marcó otro hito en su continua pasión por los parques texanos. La pareja comentó que ha explorado 81 de los 91 parques estatales de Texas en los últimos tres años. Su bebé de seis semanas, acunado en los brazos de Jacob, ya se les unió a los tres. "Definitivamente nos da tiempo para estar juntos y lejos del mundo un poco", dijo McKenna.

La guardabosques Kate Fisher habla con excursionistas en un mirador panorámico durante una caminata por el sendero Raptor Ridge en el parque estatal Palo Pinto Mountains el 1 de enero de 2026.

El superintendente del parque, James Adams, observa el arroyo Russell.