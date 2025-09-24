Advierte Guterres sobre una era de ´sufrimiento humano implacable´

En un contexto de asedio contra la paz y el progreso, el secretario general de la ONU, António Guterres, desafió el martes a los líderes mundiales a elegir un futuro donde el Estado de derecho triunfe sobre el poder bruto, y donde las naciones se unan en lugar de luchar por intereses propios.

Guterres dijo que los fundadores de la ONU enfrentaron las mismas cuestiones hace 80 años, pero les dijo a los líderes mundiales de hoy, en la apertura de su reunión anual en la Asamblea General, que la elección entre paz o guerra, ley o anarquía, cooperación o conflicto, es "más urgente, más entrelazada, más implacable".

"Hemos entrado en una era de agitación imprudente y sufrimiento humano implacable", expresó en su discurso anual sobre el estado del mundo. "Los pilares de la paz y el progreso están cediendo bajo el peso de la impunidad, la desigualdad y la indiferencia".

Pero a pesar de todos los desafíos internos y externos que enfrenta la ONU, él y la presidenta de la Asamblea General, Annalena Baerbock, suplicaron a sus miembros que no se rindan. "Si dejamos de hacer lo correcto, el mal prevalecerá", dijo Baerbock en sus comentarios de apertura.

Guterres señaló que el mundo se está volviendo cada vez más multipolar, ciertamente un guiño a las potencias económicas emergentes China e India, pero una bofetada a la insistencia de Estados Unidos en un estatus de superpotencia. Guterres señaló que un mundo de muchas potencias puede ser más diverso y dinámico, pero advirtió que sin cooperación internacional e instituciones globales efectivas, puede haber "caos".

El presidente estadounidense Donald Trump insistió en un discurso de casi una hora en que su nación tiene las fronteras, el ejército y las amistades más fuertes, así como "el espíritu más fuerte de cualquier nación en la faz de la tierra".

"Esta es, de hecho, la era dorada de América", aseveró.

También afirmó que la ONU no lo ayudó a poner fin y aliviar conflictos, razón por la cual, según él, muchos creen que merece el Premio Nobel de la Paz.

"Todo lo que parecen hacer es escribir una carta realmente fuerte", y no dar seguimiento, dijo mientras retrataba a la ONU como una institución ineficaz, desde sus políticas hasta incluso sus escaleras mecánicas. Una de ellas se detuvo inesperadamente cuando él y su esposa Melania Trump la usaban para dirigirse al salón de la Asamblea General, y su teleprompter tampoco funcionaba.

Un funcionario de la ONU dijo que hasta donde saben, alguien de la delegación del presidente que corrió delante de él activó inadvertidamente el mecanismo de parada en la escalera mecánica. El funcionario, que habló bajo condición de anonimato debido a la delicadeza del tema, también indicó que la Casa Blanca estaba operando el teleprompter para el presidente.

Trump reiteró que la ONU tiene "un potencial tremendo, tremendo" pero ahora entrega "palabras vacías – y las palabras vacías no resuelven la guerra".

Pero su tono cambió en una reunión con Guterres poco después. "Nuestro país apoya a las Naciones Unidas al 100%", dijo Trump al jefe de la ONU. "Puedo estar en desacuerdo a veces, pero la apoyo porque el potencial de paz en esta institución es grande".

Guterres señaló que la primera obligación de los líderes es elegir la paz, y sin nombrar a ningún país, instó a todas las naciones a dejar de apoyar a las partes beligerantes de Sudán.

Tampoco nombró a Israel, pero usó sus palabras más fuertes contra sus acciones en Gaza, diciendo que la escala de muerte y destrucción es la peor en sus casi nueve años como secretario general, y que "nada puede justificar el castigo colectivo del pueblo palestino".

Aunque Guterres ha dicho repetidamente que sólo un tribunal puede determinar si Israel ha cometido genocidio en Gaza, se refirió al caso que Sudáfrica llevó al tribunal más alto de la ONU bajo la convención de genocidio por su nombre, y destacó sus medidas provisionales legalmente vinculantes, primero y ante todo para proteger a los civiles palestinos.

Desde que la Corte Internacional de Justicia emitió ese fallo en enero de 2024, dijo Guterres, los asesinatos se han intensificado y se ha declarado hambruna en partes de Gaza. Agregó que las medidas del tribunal "deben implementarse completa e inmediatamente".

La ONU también enfrenta recortes financieros, ya que Estados Unidos y algunas otras naciones han retirado fondos o aún no han pagado sus cuotas. Guterres dijo que los recortes de ayuda están "causando estragos", calificándolos de "una sentencia de muerte para muchos".

