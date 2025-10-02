Se derrumba parte de edificio en NY

NUEVA YORK.- Una enorme chimenea de ladrillo de 20 pisos de altura en el costado de un edificio de apartamentos de la ciudad de Nueva York se derrumbó el miércoles tras una explosión, enviando toneladas de escombros al suelo.

El alcalde Eric Adams dijo que no se reportaron heridos ni muertes en la caída de la chimenea, que se elevaba desde la sala de calderas del edificio público de viviendas. Las autoridades, que fueron notificadas de una explosión en el Bronx poco después de las 8 de la mañana, trataban de determinar si hubo una fuga de gas.

Los ladrillos sepultaron una acera, aterrizaron en el patio de recreo del edificio y generaron una nube de polvo sobre la cuadra. Un video muestra una parte de la chimenea que se elevaba por encima de la línea del techo desmoronándose y cayendo al suelo.

"Evitamos un desastre mayor", dijo la presidenta del condado del Bronx, Vanessa Gibson, en una conferencia de prensa.

En la imagen, proporcionada por el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY, por sus siglas en inglés) se muestra el derrumbe de una parte de un edificio de apartamentos que dejó una de sus esquinas convertida en una pila de escombros, en Nueva York.

Entre los escombros había muchos acondicionadores de aire, que parecían haber sido arrancados de las ventanas de los apartamentos por los ladrillos que caían. Imágenes de un helicóptero de noticias mostraron a un perro de rescate saltando sobre el enorme montón de ladrillos en la base del edificio, olfateando en busca de alguien que pudiera estar enterrado bajo los restos.

Un testigo, Diamond Freeman, dijo a WPIX-TV que se produjo un fuerte estruendo.

"Y todo el lado del edificio simplemente cayó. Fue una locura. Lo único que se veía era humo", dijo.

Las autoridades de la ciudad a cargo de los edificios públicos dijeron que aún tienen que investigar para ver qué salió mal.

El comisionado de Manejo de Emergencias de la ciudad, Zach Iscol, dijo que los inspectores de edificios revisan los cimientos de la construcción y los apartamentos en el área afectada para asegurarse de que estén en buen estado. El alcalde dijo que el edificio será reparado.

Kaz Daughtry, el vicealcalde de seguridad pública, dijo en X que algunos apartamentos estaban siendo evacuados como precaución y que se pusieron servicios a disposición de los ocupantes en un centro comunitario cercano.

Los agentes establecieron un perímetro alrededor del área mientras los bomberos, funcionarios de construcción de la ciudad y el proveedor de servicios públicos Con Edison estaban en el lugar. La policía dijo haber recibido llamadas al 911 sobre un derrumbe en una construcción poco después de las 8 de la mañana en el edificio Mitchel Houses.

Alrededor de medio millón de neoyorquinos viven en edificios antiguos administrados por la autoridad de vivienda más grande del país, conocida como NYCHA. Los inquilinos del sistema se han quejado durante décadas sobre condiciones peligrosas o insalubres, incluyendo roedores, moho y cortes de calefacción y agua caliente.

Muchas de las propiedades datan de las décadas de 1940, 1950 y 1960. En 2019, se nombró un supervisor federal para abordar problemas crónicos como pintura con plomo, moho y falta de calefacción. En 2024, cuando concluyó su mandato de cinco años, el supervisor, Bart Schwartz, señaló que el problema general para los residentes seguía siendo el "mal estado físico de los edificios de la NYCHA".