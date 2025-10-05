Conceden audiencia a Ábrego García

HARRISBURG, Pensilvania.- Un juez federal ha concluido que el enjuiciamiento del Departamento de Justicia contra Kilmar Ábrego García por cargos de tráfico de personas podría ser una represalia ilegal después que él demandó exitosamente al gobierno del presidente Donald Trump por su deportación a El Salvador.

El caso de Ábrego García, un salvadoreño trabajador de la construcción residente en Maryland, se ha convertido en un símbolo de la lucha partidista sobre la estricta política migratoria de Trump y su agenda de deportaciones masivas.

El juez federal de distrito Waverly Crenshaw accedió el viernes por la noche a una solicitud de los abogados de Abrego García y ordenó la presentación de pruebas y una audiencia probatoria en un esfuerzo de Abrego García por demostrar que el caso federal de tráfico de personas contra él en Tennessee es una represalia ilegal.

Crenshaw dijo que Ábrego García había demostrado que hay "alguna evidencia de que el enjuiciamiento en su contra puede ser vengativo". Esa evidencia incluía declaraciones de varios funcionarios del gobierno de Trump y el cronograma de presentación de los cargos.

El Departamento de Seguridad Nacional remitió las preguntas al Departamento de Justicia, que de momento no ha respondido a una consulta sobre el caso el sábado.

En su fallo de 16 páginas, Crenshaw dijo que muchas declaraciones de funcionarios del gobierno de Trump "generan preocupación", pero una destacó.

Una declaración del subsecretario de Justicia, Todd Blanche, en un programa de Fox News luego que Ábrego García fue acusado en junio, parecía sugerir que el Departamento lo acusó porque Ábrego García ganó su caso de deportación injusta, escribió Crenshaw.