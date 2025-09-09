Nota de Trump a Epstein, es publicada por el Congreso

WASHINGTON.- Los demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes publicaron el lunes una carta de contenido sexualmente sugerente dirigida a Jeffrey Epstein y presumiblemente firmada por el presidente Donald Trump, lo cual él ha negado.

La carta fue incluida como parte de un álbum de cumpleaños compilado en 2003 para Epstein, un financiero rico y bien conectado que una vez fue amigo de Trump. Epstein se suicidó en una cárcel de Manhattan mientras esperaba juicio en 2019 por cargos que decían que abusó sexualmente y traficó con docenas de menores de edad.

Trump ha manifestado que no escribió la carta ni creó el dibujo de una mujer curvilínea que enmarca la carta, y presentó una demanda de 10.000 millones de dólares contra The Wall Street Journal por un artículo anterior sobre su vínculo con la misiva.

"Como he dicho todo el tiempo, está muy claro que el presidente Trump no dibujó esta imagen, y no la firmó", afirmó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un comunicado publicado en X. "El equipo legal del presidente Trump continuará con el litigio de manera enérgica".

El subjefe de despacho de la Casa Blanca, Taylor Budowich, publicó varias fotos en X de la firma de Trump a lo largo de los años y escribió: "No es su firma".

La publicación del dibujo se produce tras meses en los que Trump ha encarado una creciente presión para una mayor divulgación en el caso de Epstein y su exnovia Ghislaine Maxwell. Epstein fue acusado de pagar a menores de edad cientos de dólares en efectivo por masajes y luego abusar de ellas, mientras que Maxwell fue condenada por atraer a adolescentes para ser abusadas sexualmente por él.

También vuelve a poner bajo los reflectores la amistad de Trump con Epstein, la cual el presidente ha dicho que terminó hace dos décadas después de una desavenencia. Trump dijo recientemente que cortó lazos con Epstein porque "se robó" a mujeres jóvenes que trabajaban para el spa de su resort Mar-a-Lago, incluida Virginia Giuffre, quien fue una de las denunciantes más conocidas de tráfico sexual de Epstein.