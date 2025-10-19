´Demócratas defienden a trabajadores´: Harris

BIRMINGHAM, Alabama.- Mientras los demócratas se preparan para un cierre del gobierno cada vez más largo, la exvicepresidenta Kamala Harris los anima durante su gira por el país con motivo de la promoción de sus memorias sobre la última campaña presidencial, en medio de especulaciones sobre otra posible candidatura a la Casa Blanca.

La nominada demócrata de 2024 dijo a The Associated Press en una entrevista el viernes que sigue en contacto con los demócratas en el Capitolio, animándolos a mantener sus demandas de que el presidente, Donald Trump, y la mayoría republicana en el Congreso aborden el alza inminente de las primas de los seguros de salud de la Ley de Cuidado de Salud Asequible.

"Los republicanos controlan la Cámara. Controlan el Senado. Controlan la Casa Blanca. Están al mando y son los responsables del cierre", afirmó.

Los demócratas, añadió, "están haciendo lo correcto al defender a la gente trabajadora y no permitir que los republicanos lleven a cabo un recorte de impuestos para las personas más ricas de nuestro país a costa de los trabajadores en Estados Unidos".

Este es apenas un ejemplo de cómo Harris utiliza la gira promocional de su libro para instar a los demócratas a encabezar una resistencia firme y agresiva contra Trump, mientras se compromete a llegar a los votantes de clase trabajadora y media que apoyaron al republicano o se quedaron en casa el pasado noviembre.

Durante la jornada, Harris mantuvo una conversación de una hora con cinco estudiantes universitarios negros, concedió una entrevista a la AP y participó en dos presentaciones de su libro en la ciudad más grande de Alabama. El público, con boleto de pago, llenó el Alabama Theatre en el centro de Birmingham, donde Harris habló sobre su campaña, el Partido Demócrata y el rumbo del país con el conductor radiofónico Charlamagne tha God.

A lo largo de todo el día, Harris proyectó el aura de una veterana del partido y futura candidata. Mostró su preocupación por la dirección que lleva el país e incredulidad absoluta acerca de muchas de las acciones de Trump. Cuando quienes tenían boletos VIP le dijeron en una fila para tomarse fotos lo decepcionados que quedaron con su derrota, ella siguió adelante.

"Tenemos trabajo que hacer", repitió. "Sigan luchando".

Tanto sobre el escenario como con la AP, elogió la "profunda y amplia base" de su partido e incluso pidió bajar la edad mínima de votación a los 16 años para involucrar a más jóvenes en el proceso político.

Harris da a entender que no ha terminado

Harris, de 60 años, aseguró que no ha tomado una decisión sobre su futuro político. Pero dejó claro que volver a postularse en 2028 sigue siendo una posibilidad y que se ve a sí misma como una voz importante en el partido y en el debate nacional.

"Soy una líder del partido", dijo a la AP. "Me tomo muy en serio esa responsabilidad y deber que siento" como la última candidata. Eso "incluye viajar por el país hablando y, sobre todo, escuchando a la gente (...) preparando a la gente para luchar en las elecciones de mitad de legislatura" en 2026.

Sus asesores confirmaron que ayudará a las candidatas demócratas a gobernadora Mikie Sherrill en Nueva Jersey y Abigail Spanberger en Virginia con eventos virtuales, campañas de recaudación de fondos y llamadas automáticas. Recientemente encabezó también una recaudación de fondos para el candidato al Senado por Carolina del Norte, Roy Cooper, exgobernador y amigo de Harris desde hace mucho tiempo.