Demanda Trump por difamación a TNYT

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó el lunes una demanda por difamación de 15.000 millones de dólares contra The New York Times y cuatro de sus periodistas, según documentos judiciales.

La demanda presentada en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Florida menciona varios artículos y un libro escrito por dos de los periodistas de la publicación y publicados en el período previo a las elecciones de 2024, afirmando que son “parte de un patrón de décadas por parte de The New York Times de difamación intencional y maliciosa contra el presidente Trump”.

“Los demandados publicaron tales declaraciones de manera negligente, con conocimiento de la falsedad de las declaraciones, y/o con un desprecio temerario por su veracidad o falsedad”, dice la demanda.

The New York Times no respondió de inmediato a un correo electrónico solicitando comentarios temprano el martes.

En una publicación en Truth Social anunciando la demanda, Trump acusó a The New York Times de mentir sobre él y difamarlo, diciendo que se ha convertido en “un ‘portavoz’ virtual del Partido Demócrata de Izquierda Radical”.