Recortaba servicios sociales a migrantes sin estatus legal

Tania Ortiz, maestra adjunta del programa Easterseals Head Start, ayuda a un niño a practicar la escritura de su nombre, el 29 de enero de 2025, en Miami. Un juez federal bloqueó el miércoles las restricciones impuestas por el gobierno del presidente Donald Trump a los servicios para migrantes que están en el país sin los permisos adecuados, incluyendo el programa federal de preescolar Head Start, clínicas de salud y educación para adultos.

La orden del juez en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Rhode Island se aplica a 20 estados y al Distrito de Columbia, cuyos secretarios de Justicia, todos demócratas, demandaron al gobierno. La decisión pausa la interpretación de la política federal por parte de la Casa Blanca mientras se decide el caso.