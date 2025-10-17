Juez restaura 34 mdd en fondos antiterrorismo

NUEVA YORK.- Un juez federal prohibió el jueves permanentemente al gobierno del presidente Donald Trump retener casi 34 millones de dólares en fondos destinados a proteger el sistema de transporte de Nueva York contra ataques terroristas.

El juez Lewis A. Kaplan afirmó en su fallo que la decisión del gobierno federal, fundamentada en las protecciones de "ciudad santuario" de la Gran Manzana, era "arbitraria, caprichosa y una flagrante violación de la ley".

El Programa de Subvenciones para la Seguridad del Transporte, creado después de los ataques terroristas del 11 de Septiembre, fue creado con la instrucción de que el dinero se asigne únicamente en función del riesgo de terrorismo, afirmó Kaplan al conceder una orden judicial permanente. El juez había emitido previamente una orden que congelaba temporalmente la medida.

El estado interpuso una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés) y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA por sus iniciales en inglés) después de que ambas dependencias informaron el mes pasado sobre la eliminación de fondos para la Autoridad de Transporte Metropolitano (MTA por sus iniciales en inglés), la cual opera el sistema de transporte de la ciudad.