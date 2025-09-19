Prohíbe juez deportar de inmediato a niños

WASHINGTON.- Un juez federal prohibió el jueves que el gobierno del presidente Donald Trump deporte de inmediato a su país de origen a niños migrantes guatemaltecos que llegaron sin compañía de un adulto a Estados Unidos, el más reciente paso en una disputa judicial sobre uno de los temas más delicados en la agenda migratoria del mandatario.

La decisión del juez Timothy J. Kelly se produce después de que la Casa Blanca intentó deportar a finales del mes pasado a los niños que vivían en albergues del gobierno y hogares de acogida.

Funcionarios del gobierno señalaron que la medida tenía el objetivo de reunir a los niños con padres que querían que regresaran a casa. "Pero esa explicación se desmoronó como un castillo de naipes aproximadamente una semana después", escribió Kelly, quien fue nominado al cargo por Trump. "No hay evidencia ante el Tribunal de que los padres de estos niños buscaran su regreso".

La subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, insistió en las afirmaciones iniciales de que los padres solicitaron reencontrarse con sus hijos. "Este juez está bloqueando los esfuerzos para reunificar a niños con sus familias. Ahora estos niños tendrán que ir a refugios", sostuvo McLaughlin. "Todo solo para ´atacar a Trump´. Esto es vergonzoso e inmoral".

La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, dijo en un comunicado que "El tribunal de menor instancia se interpuso erróneamente en este esfuerzo" de reunificación de familias.

Los defensores de los niños también presentaron ante el tribunal un testimonio de un denunciante que deja entrever que muchos de los niños que fueron considerados elegibles para su deportación probablemente habían sido víctimas de abuso infantil, como amenazas de muerte, violencia de pandillas y trata de personas, destacó Kelly en su orden.

"El tribunal vio a través de las repetidas tergiversaciones de hechos críticos por parte del gobierno para tratar de justificar las indefendibles medidas contra niños vulnerables que habrían enfrentado peligro si fueran enviados a otros países", manifestó Efrén C. Olivares, vicepresidente de litigios y estrategia legal del National Immigration Law Center, en un comunicado.

Ya existía una orden temporal que impedía la deportación de los niños guatemaltecos. Pero esa orden estaba programada a expirar el martes. Kelly concedió una orden judicial preliminar que extiende esa protección temporal indefinidamente, aunque el gobierno puede apelar.

Kelly rechazó el intento de los activistas de bloquear la deportación de niños de otros países, aunque dijo que cualquier intento por expulsar a esos niños de manera similar probablemente sería ilegal.

MENORES EN RESGO AL CUMPLIR 18 AÑOS

Otro juez federal en Washington otorgó a los defensores una orden de restricción temporal que impide en gran medida que el gobierno federal expulse a los niños migrantes guatemaltecos bajo su cuidado, excepto en circunstancias limitadas donde un juez de inmigración ya haya ordenado su deportación después de revisar sus casos. Esa orden inicial de 14 días estaba programada para expirar el domingo, y luego el juez Timothy J. Kelly la extendió hasta el martes para darle más tiempo para examinar el caso.

El gobierno ha argumentado que tiene el derecho de repatriar a los niños bajo su cuidado y que estaba actuando a instancias del gobierno guatemalteco. Pero el gobierno se retractó de una afirmación inicial que alegaba que los padres solicitaron que sus hijos fueran enviados de regreso.

El gobierno de Guatemala ha dicho que estaba preocupado por los menores bajo custodia que iban a cumplir 18 años y luego estarían en riesgo de ser enviados a instalaciones de detención para adultos.