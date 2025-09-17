Juez desestima terrorismo contra asesino de CEO de UnitedHealthcare

Un juez desestimó el martes los cargos de terrorismo contra el hombre acusado de matar al CEO de UnitedHealthcare Brian Thompson, pero mantuvo los cargos de asesinato en segundo grado en su contra.

En una decisión escrita publicada mientras el acusado, Luigi Mangione, comparecía en el tribunal, el juez Gregory Carro declaró que, aunque no hay duda de que el asesinato no fue un crimen callejero ordinario, la ley de Nueva York no considera algo como terrorismo simplemente porque esté motivado por ideología.

“Si bien el acusado claramente expresaba un animus hacia UHC y la industria de la salud en general, no se deduce que su objetivo fuera ‘intimidar y coaccionar a una población civil’, y de hecho, no se presentó evidencia de tal objetivo”, escribió Carro.