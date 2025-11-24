Acusan a excapitán de la policía de seducción

Un residente de League City, de 59 años, ha sido acusado de múltiples cargos que incluyen coerción y seducción de un menor, y posesión y producción de material de abuso sexual infantil, anunció el fiscal federal Nicholas J. Ganjei.

Las autoridades arrestaron a Daryn Edwards. Ahora comparecerá por primera vez ante la jueza federal Dena Hanovice Palermo.

¿Qué ocurrió?

Un gran jurado federal en Galveston presentó la acusación formal de cinco cargos el 18 de noviembre. Edwards está acusado de dos cargos de coerción y seducción de un menor y podría ser condenado a cadena perpetua si es declarado culpable. También enfrenta dos cargos de explotación sexual infantil y un cargo de posesión de pornografía infantil, que conllevan penas de 20 y 10 años, respectivamente. También podría ser condenado a pagar una multa de 250.000 dólares.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

El FBI de Texas City llevó a cabo la investigación. La fiscal federal adjunta Lauren M. Valenti está a cargo del caso, presentado como parte del Proyecto Niñez Segura, una iniciativa nacional del Departamento de Justicia lanzada en mayo de 2006 para combatir la creciente epidemia de explotación y abuso sexual infantil. Una acusación formal es una imputación de conducta delictiva, no una prueba. Se presume la inocencia del acusado hasta que se demuestre su culpabilidad mediante un proceso legal riguroso.