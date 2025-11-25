Tornado toca tierra en condado Harris

Al menos un tornado tocó tierra este lunes en la zona noroeste del condado Harris, mientras se investigaba la posible formación de un segundo tornado durante la jornada de clima severo que afectó la región.

Según informó el jefe del Distrito Policial 4 del condado Harris, Mark Hermann, "reportes preliminares indican que más de 100 viviendas resultaron dañadas" en las áreas de Memorial Northwest, cerca de la autopista 249 y Louetta.

¿Qué ocurrió?

El distrito policial desplegó drones para evaluar la magnitud de los daños, localizar a posibles personas atrapadas y identificar zonas de riesgo. Hermann alertó sobre la presencia de "un fuerte olor a gas natural en algunos sectores afectados".

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Las tormentas se extendieron desde pasadas las 11:00 a.m. hasta aproximadamente las 3:00 p.m., afectando principalmente el norte y noreste del área metropolitana. Las autoridades continúan trabajando para evaluar la situación y garantizar la seguridad de los residentes.