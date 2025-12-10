Investigan las finanzas de ciudades en Texas

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, inició una investigación en casi 1.000 ciudades de Texas para asegurarse de que están cumpliendo una nueva ley estatal destinada a evitar que las localidades aumenten indebidamente los impuestos a la propiedad, dijo su oficina el martes.

Acciones de la autoridad fiscal en Texas

La iniciativa está diseñada para implementar una nueva ley estatal que establece que las ciudades no pueden recaudar más impuestos prediales que el año anterior si no cumplen con los requisitos de transparencia financiera establecidos en la ley estatal. Esta nueva ley forma parte de una iniciativa más amplia de los republicanos de Texas para controlar los altos impuestos prediales del estado.

Paxton ha solicitado documentos financieros y otra información a la mayoría de las 1200 ciudades del estado, según informó su oficina. En el comunicado de prensa del martes, Paxton no alegó irregularidades por parte de las ciudades.

Reacciones de las ciudades ante la investigación

Houston, Dallas, Fort Worth, Corpus Christi y Waco estaban entre las ciudades nombradas en el anuncio. Un portavoz de Waco dijo que la ciudad del centro de Texas recibió una carta de la oficina de Paxton el 21 de noviembre. "La ciudad de Waco presentó toda la documentación solicitada el 23 de noviembre, demostrando así el pleno cumplimiento de las leyes estatales aplicables", declaró el portavoz. "Nos tomamos estos asuntos muy en serio y mantenemos nuestro compromiso con una gestión fiscal rigurosa, la transparencia en la presentación de informes y el cumplimiento de todos los requisitos estatales. Si la Fiscalía General solicita información adicional, seguiremos cooperando plenamente".

Detalles sobre la nueva ley de impuestos a la propiedad

Se ajusta al patrón de Paxton de hacer anuncios llamativos con investigaciones de gran alcance y su poder para impulsar una agenda conservadora. "Esta es la Legislatura conservadora utilizando al fiscal general conservador para imponer un gobierno conservador en las ciudades de Texas, que pueden o no ser conservadoras", dijo Randall Erben, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas. Erben expresó dudas de que la Fiscalía General, que ha externalizado trabajos en el pasado, pudiera demostrar irregularidades dada la magnitud de la investigación. "Decir que requiere mucho personal sería quedarse corto", dijo Erben.