Habilitan carril exclusivo para cruces a México

Para agilizar el cruce fronterizo durante la temporada navideña, las autoridades habilitarán una ruta exclusiva AVI del 11 al 26 de diciembre en el Puente Internacional Juárez-Lincoln, con el fin de evitar que los más de 16,800 usuarios registrados en este sistema de peaje electrónico se vean afectados por las largas filas de visitantes.

¿Cómo agilizará la ruta exclusiva el cruce fronterizo?

La medida busca descongestionar la Carretera 35 y los accesos al puente, ante el intenso flujo de paisanos que se espera crucen hacia Nuevo Laredo durante las fiestas.

Detalles sobre la ruta exclusiva para usuarios de AVI

Olga de Angel, superintendente del Sistema de Puentes de Laredo, explicó que la ruta permitirá a los usuarios de AVI tomar la avenida San Eduardo hacia el sur, girar en Hidalgo y seguir los conos naranjas que los dirigirán directamente al carril AVI del puente.

Impacto esperado en el tráfico durante la temporada navideña

"El objetivo es evitar que los clientes del AVI queden atrapados en las filas de quienes cruzan solo en temporada", señaló De Angel.