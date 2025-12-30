Asignarán fondos federales para atención médica rural

Texas recibirá la mayor parte de la primera inversión del gobierno federal en un fondo de 50 mil millones de dólares creado para fortalecer la atención sanitaria rural en todo el país.

El lunes, la administración Trump anunció cómo planea asignar miles de millones de dólares a los estados durante cinco años provenientes de su Programa Federal de Transformación de la Salud Rural, el fondo que el Congreso creó a principios de este año tras aprobar la Ley One Big Beautiful Bill. Esta legislación, junto con la creación del fondo, recortó drásticamente la financiación de Medicaid en aproximadamente un billón de dólares.

¿Cómo se distribuirán los fondos federales en Texas?

Los estados hicieron ofertas para recibir partes de la financiación federal única y Texas, según los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, está previsto que reciba más de 281,3 millones de dólares para el primer año del programa en 2026. Eso es alrededor de 81 millones de dólares más de lo que el estado pidió en su solicitud.

Alaska recibe la segunda porción más grande, 272,7 millones de dólares al año. Si bien Texas recibe la mayor cantidad de fondos, su clasificación es inferior a la de su población. La mitad de los fondos federales se distribuirá equitativamente entre cada estado. Texas, que tiene la mayor cantidad de residentes rurales de todos los estados, recibirá aproximadamente $60 por residente en un condado rural, la tasa más baja del país.

"Más de 60 millones de estadounidenses que viven en zonas rurales tienen derecho a un acceso equitativo a una atención médica de calidad", declaró el secretario de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., Robert F. Kennedy Jr., en un comunicado de prensa. "Esta inversión histórica otorga a los hospitales, clínicas y profesionales de la salud locales el control de la atención médica de sus comunidades".

Impacto de la inversión en la atención médica rural

Los fondos llegan en un momento en que los déficits presupuestarios y los costos crecientes han obligado a los hospitales y clínicas rurales de Texas a una importante crisis de atención médica. La necesidad de atención médica en las comunidades rurales también es mayor porque tienden a tener tasas más altas de personas sin seguro; 76 condados de Texas tienen tasas de personas sin seguro superiores al 20%, y 60 de esos condados están en áreas rurales, según un informe del Instituto Nacional de Salud.

El NIH también encontró que "las muertes por cáncer, enfermedades cardíacas, enfermedades respiratorias y lesiones no intencionales son más altas en las zonas rurales de Texas que en todo Texas" y que "los indicadores de resultados de salud están empeorando en las poblaciones rurales de Texas".

Reacciones de autoridades sobre la inversión federal

"Los habitantes rurales de Texas en todo el estado se beneficiarán de esta histórica inversión federal", declaró el gobernador Greg Abbott en un comunicado de prensa. "Fortaleceremos nuestros hospitales rurales, ampliaremos el acceso a atención médica esencial para la salud mental y física, y ayudaremos a reducir las enfermedades crónicas mediante iniciativas de bienestar y nutrición."