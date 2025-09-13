Amaga Trump enviar las tropas a Portland

Una máscara antigás colgaba de la mochila de Deidra Watts al momento en que se unía a un par de docenas de personas afuera del edificio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en Portland, tal como lo ha hecho muchas noches desde julio.

Los manifestantes se alinearon en una línea azul pintada a lo largo de la entrada del edificio. "PROPIEDAD DEL GOBIERNO NO BLOQUEAR", leían sus letras blancas y estarcidas. Cuando se acercaban demasiado, lo que parecían ser bolas de aerosol irritante llovían sobre, lanzadas por los policías apostados en el techo del edificio.

Nadie resultó herido el miércoles, y parte de la multitud comenzó a dispersarse alrededor de la medianoche.

Aunque disruptivas para los residentes cercanos —una escuela chárter, institución semiautónoma independiente de la junta escolar local, se reubicó este verano para alejarse de los dispositivos de control de multitudes— las protestas nocturnas están lejos de los disturbios que sacudieron la ciudad tras el asesinato del afroestadounidense George Floyd a manos de la policía de Minneapolis en 2020.

Sin embargo, han llamado la atención del presidente Donald Trump, quien a menudo discutía con el alcalde de la ciudad en ese entonces.

La semana pasada, Trump describió vivir en Portland como "vivir en el infierno" y dijo que estaba considerando enviar tropas federales, como ha amenazado recientemente con hacer para combatir el crimen en otras ciudades, entre ellas Chicago y Baltimore. Desplegó la Guardia Nacional en Los Ángeles durante el verano y como parte de su toma de control de la aplicación de la ley en Washington, D.C.

La mayoría de los delitos violentos en todo el país ha disminuido en los últimos años, incluso en Portland, donde un informe reciente de la Asociación de Mandatarios de Ciudades Principales reveló que los homicidios de enero a junio disminuyeron un 51% este año en comparación con el mismo período en 2024.

"Hay una campaña de propaganda para hacer que parezca que Portland es un infierno", subrayó Casey Leger, de 61 años, quien a menudo se sienta afuera del edificio de ICE tratando de observar las transferencias de detenidos de inmigración. "A dos cuadras puedes ir al río, sentarte, tomar un refresco y ver los pájaros".

El edificio está junto a una calle concurrida que lleva a Portland desde los suburbios, y al lado de un complejo de viviendas asequibles. Durante el día, Leger y algunos otros defensores deambulan y ofrecen copias de folletos de "conozca sus derechos" con un número de línea directa para reportar arrestos del ICE.

Por la noche, Watts y otros manifestantes, muchos vestidos de negro y usando cascos o máscaras, llegan. Ella considera al ICE una máquina insensible y cruel.