Hallan vida marina prosperando en armas de la Segunda Guerra Mundial

Un sumergible ha avistado cangrejos, gusanos y peces prosperando en las superficies de explosivos que datan de la Segunda Guerra Mundial y que se pensaba eran tóxicos para la vida marina. En un antiguo sitio de vertido de armas en el mar Báltico, los científicos encontraron más criaturas viviendo sobre las ojivas que en el lecho marino circundante.

"Estábamos preparados para ver un número significativamente menor de todo tipo de animales. Pero resultó ser lo contrario", señaló el autor del estudio, Andrey Vedenin, del Instituto de Investigación Senckenberg en Alemania.