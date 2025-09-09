Eliminan restricciones a detenciones migratorias

WASHINGTON.- La Corte Suprema despejó el lunes el camino para que agentes federales lleven a cabo, por el momento, amplias operaciones de inmigración en Los Ángeles, el más reciente triunfo para el gobierno del presidente Donald Trump en el máximo tribunal.

La mayoría conservadora levantó la orden de restricción que impuso una jueza, quien determinó que las patrullas itinerantes realizaban arrestos indiscriminados en Los Ángeles y sus alrededores. La orden prohibía que los agentes detuvieran a personas únicamente por su raza, idioma, trabajo o ubicación.

La decisión de 6-3 del tribunal siguió un patrón de al menos permitir temporalmente algunas de las políticas más estrictas del gobierno federal, abriendo la puerta a la posibilidad de un resultado diferente una vez que el caso legal se desarrolle por completo. El efecto neto, mientras tanto, es que Trump puede seguir avanzando en muchas de las áreas que considera críticas.

La decisión de la mayoría no explicó su razonamiento, como es típico en el expediente de emergencia del tribunal. Pero el juez Brett Kavanaugh dijo que la jueza de primera instancia había ido demasiado lejos al restringir la manera en que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) pueden llevar a cabo breves paradas para interrogatorios.

"La perspectiva de tal revisión judicial posterior y procedimientos de desacato inevitablemente enfriará los esfuerzos legítimos de aplicación de las leyes de inmigración", escribió en una opinión concurrente.

Detractores advierten sobre amenaza a las libertades constitucionales

En un fuerte desacuerdo al que se unieron sus dos colegas liberales, la jueza Sonia Sotomayor escribió que el fallo socava las libertades constitucionales.

"Incontables personas en el área de Los Ángeles han sido sujetadas, arrojadas al suelo y esposadas simplemente por su apariencia, su acento y el hecho de que se ganan la vida haciendo trabajo manual", escribió. "Hoy, la corte somete innecesariamente a muchas más a estas mismas indignidades".

Kavanaugh, por su parte, dejó entrever que las detenciones en que los agentes usan la fuerza podrían enfrentar desafíos legales.

La decisión de la Corte Suprema se produce en un momento en que los agentes del ICE también intensifican sus labores policiales en Washington en medio de una toma federal sin precedentes en la capital del país por parte de Trump y el despliegue de la Guardia Nacional.

La demanda ahora continuará desarrollándose en California, donde se programó una audiencia para el 24 de septiembre. Fue presentada por grupos defensores de los derechos de los inmigrantes que acusaron al gobierno federal de ir sistemáticamente tras personas de piel morena durante las redadas de inmigración en el área de Los Ángeles.

La jueza de distrito Maame E. Frimpong en Los Ángeles había encontrado una "montaña de evidencia" de que las tácticas de aplicación de la ley violaban la Constitución. Entre los demandantes se incluía a ciudadanos estadounidenses que fueron detenidos durante los operativos migratorios. Un tribunal de apelaciones había dejado en pie el fallo de Frimpong.

Los abogados del Departamento de Seguridad Nacional han dicho que los agentes de inmigración se concentran en personas basándose en su presencia ilegal en el país, no en el color de su piel, raza o etnia. Aun así, el Departamento de Justicia argumentó que los agentes del ICE pueden usar al menos algunos de esos factores en combinación con otros, y Kavanaugh dijo que la etnicidad aparente podría ser un factor relevante para una revisión.

Más de 5.000 arrestos

El Departamento de Seguridad Nacional informó la semana pasada que las autoridades habían realizado 5.210 arrestos de inmigración desde el 6 de junio y elogió el trabajo de su comandante principal en la zona, Gregory Bovino, cuyo "éxito en sacar a lo peor de lo peor de la región de Los Ángeles habla por sí mismo".

En una publicación en internet, la agencia prometió "continuar inundando la zona de Los Ángeles" después de la decisión del máximo tribunal.

La región ha sido una prioridad para el gobierno de Trump, y su estrategia de inmigración ha desatado protestas y el despliegue de la Guardia Nacional y marines.

La secretaria de Justicia Pam Bondi y el zar fronterizo Tom Homan aplaudieron la decisión. "Ahora, el ICE puede continuar llevando a cabo patrullas itinerantes en California sin la microgestión judicial", escribió Bondi en redes sociales.

La orden de Frimpong, quien fue nominada por el demócrata Joe Biden, prohibió a las autoridades usar factores como la raza o etnia aparente, hablar español o inglés con acento, presencia en un lugar como un depósito de remolque o un negocio de lavado de autos, o la ocupación de alguien como la única base para sospecha razonable de detención. Abarcaba una población combinada de casi 20 millones de personas, casi la mitad de las cuales se identifican como hispanas o latinas.

"Nací aquí, en Estados Unidos"

Los demandantes argumentaron que la orden de Frimpong únicamente impide que los agentes federales realicen detenciones sin sospecha que no se apeguen a la Constitución y al precedente de la Corte Suprema.

Chris Newman, director legal de la Red Nacional de Jornaleros, dijo que la decisión de la Corte Suprema avivará la agresiva aplicación de las leyes de inmigración en otras grandes ciudades. "La mayoría de la Corte Suprema deja en claro que los trabajadores promedio no blancos son objetivos, y funcionalmente da su visto bueno para que Trump pisotee sus derechos constitucionales fundamentales", añadió.

Los demandantes incluían a tres inmigrantes detenidos y dos ciudadanos estadounidenses. Uno de los ciudadanos era Brian Gavidia, un residente de Los Ángeles que aparece en un video grabado el 13 de junio mientras es detenido por agentes federales, quienes lo empujan contra una cerca de metal y retuercen su brazo por la espalda mientras el grita: "Nací en los Estados Unidos. ¡Este de Los Ángeles, hermano!"

Aterrorizado, Gavidia fue liberado unos 20 minutos después de mostrar a los agentes su identificación, al igual que otro ciudadano detenido en un lavado de autos, según la demanda.

Funcionarios demócratas en California condenaron la decisión. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, dijo que ha ordenado a las agencias de la ciudad que cumplan con las reglas que prohíben el uso de recursos municipales en la aplicación de las leyes de inmigración federal. "Esto no es sólo un ataque a la gente de Los Ángeles. Esto es un ataque contra cada persona en esta ciudad, y en cada ciudad de este país", dijo Bass a los periodistas.

El fiscal general de California, Rob Bonta, señaló que la Corte Suprema recientemente dictaminó que la raza no debe tomarse en cuenta en las admisiones universitarias. "Previenen el uso de la raza (en las admisiones universitarias) para abordar la discriminación pero permiten el uso de la raza para potencialmente discriminar", dijo Bonta.

Pedro Vasquez Perdomo, uno de los demandantes, dijo que los agentes del ICE nunca le explicaron por qué lo detuvieron ni le mostraron una orden.

"Me trataron como si no importara, encerrado, con frío, hambre y sin abogado. ¿Ahora la Corte Suprema dice que eso está bien?", declaró en un comunicado. "Eso no es justicia. Eso es racismo con una placa".

EL DATO

El gobernador Gavin Newsom, un firme opositor de Trump, dijo que la orden otorgará a los agentes una amplia libertad para realizar detenciones "incluyendo a ciudadanos estadounidenses y niños, para dañar deliberadamente a las familias y pequeñas empresas de California".