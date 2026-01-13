Condenado a muerte por decapitar a tres niños

La Corte Suprema de los Estados Unidos negó este lunes la última petición de John Allen Rubio, confirmando así el camino hacia su ejecución por el asesinato y decapitación de sus tres hijos en 2003.

La decisión, anunciada por el fiscal del condado Cameron, Luis V. Saénz, significa que el máximo tribunal del país no revisará ni revocará las sentencias anteriores emitidas por las cortes estatal y federal, que reiteradamente han confirmado su condena a muerte. "El acusado probablemente intentará seguir manipulando el sistema presentando otras mociones frívolas y dilatorias para tratar de evadir su responsabilidad", advirtió el fiscal en un comunicado.

Detalles sobre la condena de John Allen Rubio

Rubio fue declarado culpable y sentenciado a la pena capital en 2010 por los asesinatos de su hija biológica, Mary Jane Rubio, y sus dos hijastros, Julissa Quesada y John E. Rubio. Los crímenes, descritos por las cortes como "especialmente desgarradores", ocurrieron en una vivienda de Brownsville, la cual fue posteriormente demolida y convertida en un jardín conmemorativo.

Una condena anterior de 2003 fue anulada por un tecnicismo, pero un segundo jurado volvió a declararlo culpable. Desde entonces, Rubio ha agotado múltiples apelaciones durante más de 15 años, incluyendo un recurso de hábeas corpus federal denegado en marzo de 2025 por el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, que consideró sus argumentos carentes de fundamento.

Impacto del caso en la comunidad de Brownsville

La comunidad de Brownsville ha estado marcada por el impacto de este caso, que ha generado un intenso debate sobre la pena de muerte y la justicia en el sistema penal. La decisión de la Corte Suprema refuerza la postura de las autoridades sobre la gravedad de los crímenes cometidos por Rubio.

Reacciones del fiscal ante la decisión de la Corte

El fiscal Luis V. Saénz expresó su satisfacción por la decisión de la Corte Suprema, destacando la importancia de que se haga justicia en este caso. "Es fundamental que se mantenga la condena a muerte para aquellos que cometen crímenes tan atroces", afirmó en su comunicado.

La cómplice de Rubio, su pareja y coacusada en el crimen, Angela Camacho, cumple una cadena perpetua y será elegible para libertad condicional en 2043.