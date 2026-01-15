Escuchará demanda por cierres de playa

La Corte Suprema de Texas escuchará argumentos orales en una demanda presentada por Save RGV, Sierra Club y otros por el cierre de Boca Chica Beach durante las actividades de vuelos espaciales realizadas por SpaceX.

La audiencia, programada para el 5 de marzo en el campus Edinburg de la Universidad de Texas Rio Grande Valley, originalmente estaba fijada para el 13 de enero en Austin.

¿Qué argumentan los demandantes sobre Boca Chica Beach?

Los demandantes, que incluyen la Tribu Carrizo-Comecrudo de Texas, un grupo sin fines de lucro con sede en Floresville, presentaron una demanda en 2022 contra el condado de Cameron, la Oficina General de Tierras de Texas (GLO) y la oficina del Fiscal General Ken Paxton. SpaceX se unió posteriormente como demandado. Los demandantes argumentan que una ley estatal promulgada hace más de una década, que permite el cierre de playas durante las pruebas y lanzamientos de SpaceX, viola el derecho del público al acceso a las playas, consagrado en la Constitución de Texas. El difunto representante estatal René Oliveira, de Brownsville, fue clave para que la ley, que SpaceX había solicitado activamente, fuera aprobada por la Legislatura.

En 2022, la jueza Gloria Rincones, del Tribunal de Distrito 445 del estado, falló en contra de los demandantes, alegando que carecían de legitimación para demandar a la GLO ni al condado, pero no ofreció ninguna explicación. En febrero de 2024, la jueza Clarissa Silva dictaminó que los demandantes sí tenían legitimación activa en el caso y revocó el fallo del tribunal de distrito, devolviéndolo al tribunal inferior y denegando la solicitud de reconsideración presentada por Paxton.

Detalles sobre la audiencia en el campus de Edinburg

Bill Berg, miembro de Save RGV, dijo que Silva razonó que "hay un verdadero problema constitucional aquí, porque la playa se está cerrando y la constitución dice claramente... que las playas están abiertas a todos los residentes las 24 horas del día, los 7 días de la semana".

El condado de Cameron tenía autoridad exclusiva sobre los cierres de playas relacionados con SpaceX hasta que esa autoridad fue entregada a Starbase luego de la aprobación de la legislación estatal que lo permitía y la aprobación de una votación del 3 de mayo que otorgaba a la ciudad empresarial de SpaceX el estatus legal como el municipio más nuevo del estado: Starbase, Texas. El juez del condado Eddie Treviño Jr. argumentó enérgicamente contra el cambio, sin éxito, aunque la legislación mantuvo la autoridad del condado sobre el cierre de playas los fines de semana y los viernes después del mediodía.

Impacto de la legislación en el acceso a las playas

Los demandantes argumentan que el estatuto que permite los cierres relacionados con SpaceX en primer lugar viola directamente la Enmienda de Playas Abiertas de Texas de la constitución, que los votantes aprobaron abrumadoramente en 2009, reforzando la Ley de Playas Abiertas existente de 1959. Save RGV alienta a todos sus partidarios que puedan asistir a la audiencia de la Corte Suprema del 5 de marzo en Edinburg. Berg dijo que espera que los partidarios de Starbase estén allí en gran número. "Creemos que cuantas más personas puedan escuchar esto, más podrán tomar partido", dijo.