Tarifa a visas H-1B amenaza la educación y atención médica

SIOUX FALLS, Dakota del Sur.- Cuando Rob Coverdale comenzó a trabajar en 2023 como superintendente de la Escuela Tribal de Educación Básica de Crow Creek en Dakota del Sur, había 15 puestos de enseñanza vacantes.

En nueve meses, había llenado esas vacantes con maestros filipinos, la mayoría de los cuales llegaron con la visa H-1B para trabajadores calificados en ocupaciones especializadas.

"Hemos contratado a los maestros H-1B porque simplemente no teníamos otros solicitantes para esos puestos", señaló Coverdale. "Así que, ciertamente, no están quitándole el trabajo a los estadounidenses. Están ocupando puestos que, de otro modo, simplemente no podríamos llenar".

Ahora, la nueva tarifa de 100.000 dólares para las solicitudes de visa H-1B representa un problema para quienes, como Coverdale, viven en zonas rurales del país que dependen de inmigrantes para llenar vacantes en profesiones calificadas como la educación y la atención médica.

El gobierno del presidente Donald Trump anunció la tarifa el 19 de septiembre, argumentando que los empleadores reemplazaban a los trabajadores estadounidenses con talento más barato proveniente del extranjero. Posteriormente, la Casa Blanca indicó que la tarifa no se aplicará a los titulares de visas existentes y ofreció un formulario para solicitar exenciones del cargo.

Las visas H-1B se relacionan principalmente con los trabajadores tecnológicos de India. Las grandes empresas tecnológicas son las mayores usuarias del documento, y casi tres cuartas partes de las que son aprobadas son para trabajadores de India. Pero hay empleados esenciales, como maestros y médicos, que no entran en esa categoría.

En la última década, Estados Unidos ha enfrentado una escasez en esos y otros sectores. Uno de cada ocho puestos en escuelas públicas está vacante o cubierto por maestros no certificados, y la Asociación Médica Estadounidense prevé una escasez de 87.000 médicos en la próxima década. La carencia suele ser peor en comunidades pequeñas y rurales con dificultades para ocupar puestos debido a que ofrecen salarios más bajos y a menudo no pueden satisfacer necesidades básicas como opciones de compras y alquiler de viviendas.

Las visas H-1B y J-1 ofrecen a las comunidades una opción para contratar inmigrantes con capacitación y certificación avanzadas. Las J-1 son visas a corto plazo para programas de intercambio cultural que no están sujetas a la nueva tarifa, pero, a diferencia de la H-1B, no ofrecen un camino hacia la residencia permanente.

Aunque las grandes empresas pueden absorber la nueva tarifa, eso no es una opción para la mayoría de las comunidades rurales, dijo Melissa Sadorf, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Educación Rural.

"En realidad, es potencialmente el costo del salario y los beneficios de un maestro, tal vez incluso dos, dependiendo del estado", comentó. "Adjuntar ese precio a una sola contratación simplemente pone ese puesto fuera del alcance de los presupuestos rurales".

Una coalición de proveedores de atención médica, grupos religiosos y educadores presentó una demanda el viernes para detener la tarifa H-1B, diciendo que perjudicaría a hospitales, iglesias, escuelas e industrias que dependen de la visa. El Departamento de Seguridad Nacional declinó hacer comentarios y remitió una consulta a su sitio web.





Llenando aulas donde los estadounidenses no van

Coverdale dijo que lugares como Stephan, donde se encuentra Crow Creek, tienen dificultades para atraer trabajadores, en parte, debido a su aislamiento. Stephan está a casi una hora en auto del Walmart más cercano o de cualquier lugar que venda ropa, señaló.

"Cuanto más lejos estés, más desafiante es para tu personal llegar a tu escuela y atender a tus niños", manifestó.

Entre las contrataciones de Coverdale se encuentra Mary Joy Ponce Torres, quien tenía 24 años de experiencia docente en Filipinas y ahora enseña historia en Crow Creek. Fue un ajuste cultural, pero la maestra dijo que ha hecho amigos y Stephan es ahora su segundo hogar.

"Vine de una escuela privada", dijo. "Cuando llegué aquí, vi que era más como un área rural... pero tal vez también buscaba la misma vibra, la misma atmósfera donde puedo tomarme mi tiempo, tomar las cosas a un ritmo mucho más lento".

Muchos inmigrantes como Ponce Torres dejan a su familia atrás para buscar la experiencia y los salarios más altos que un trabajo en Estados Unidos puede proporcionar.

Sean Rickert, superintendente del Distrito Escolar Unificado de Pima en esa localidad de Arizona, dijo que dejaría de buscar maestros con visa H-1B si se impone la nueva tarifa. "Simplemente no tengo el dinero", expresó.

Aunque las escuelas también pueden usar visas J-1 para traer maestros inmigrantes, esto aumenta la rotación de personal porque es a un plazo más corto.

"Es muy importante que encontremos empleados permanentes, personas que puedan comprar casas, que puedan convertirse en parte de nuestra comunidad", dijo George Shipley, superintendente de las Escuelas Bison en la ciudad del mismo nombre en Dakota del Sur. "Así que la H-1B abre esa posibilidad. En mi opinión, es superimportante hacer realmente la transición de las visas J-1 a las H-1B".