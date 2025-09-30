Ordeñaban ductos de petróleo en Carlsbad

ALBUQUERQUE, N.M.- Autoridades federales de Estados Unidos desmantelaron una red de huachicoleros de petróleo crudo que operaba en Carlsbad, Nuevo México, muy cerca de la frontera con Ciudad Juárez y El Paso.

Cinco hombres —Maxwell Jensen, Thomas Rees, Christopher Ortega, German Ortiz-Santillano y Christian Jesús Contreras Varela— fueron acusados de integrar una conspiración para ordeñar ductos de la empresa Plains All American Pipeline, almacenar el crudo robado en un predio de Carlsbad y luego revenderlo en Texas.

De acuerdo con la investigación, los ladrones realizaron al menos 20 viajes de robo en apenas cuatro semanas, sustrayendo cientos de barriles al día, cada cargamento valuado en decenas de miles de dólares.

Las autoridades detallaron el modus operandi:

Rees manejaba el patio de Carlsbad con su empresa Hound Dog Energy, donde recibía y "blanqueaba" el petróleo con boletos falsos.

Ortega reclutaba choferes y preparaba documentación apócrifa.

Ortiz-Santillano, empleado de la petrolera, facilitaba acceso a los puntos de ordeña.

Contreras Varela, mexicano, operaba camiones cisterna y además enfrentará un cargo por posesión ilegal de arma de fuego.

Jensen, identificado como el líder, coordinaba toda la operación.

Los cinco enfrentarán cargos por transporte interestatal de propiedad robada y complicidad. Si son declarados culpables, cuatro de ellos podrían recibir hasta 10 años de prisión, mientras que Contreras Varela alcanzaría 15 años de condena.

El caso fue anunciado por el fiscal federal Ryan Ellison y agentes del Bureau of Land Management, quienes señalaron que la investigación incluyó vigilancia, rastreadores satelitales y grabaciones de conversaciones para documentar el megahuachicol.