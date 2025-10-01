Empujan a periodistas; hay uno hospitalizado

Agentes federales agarraron y empujaron el martes a periodistas en un pasillo afuera de la sala de un tribunal de inmigración de la ciudad de Nueva York, provocando que uno de ellos fuera trasladado al hospital, en un nuevo enfrentamiento entre las autoridades de inmigración y miembros del público que buscan observar y documentar sus acciones.

Un periodista visual identificado como L. Vural Elibol, de la agencia de noticias turca Anadolu, se golpeó la cabeza en el piso en el 26 de Federal Plaza en Manhattan después de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas empujaron a un periodista afuera de un ascensor público y empujaron a otro periodista al suelo, según imágenes de video y testigos.

Un transeúnte sostuvo la cabeza de Elibol y una enfermera lo atendió hasta que llegó una ambulancia, dijeron los testigos. El video lo mostraba con un collarín mientras los paramédicos lo sacaban del edificio en una camilla. Los otros periodistas: el jefe de la oficina de policía de amNewYork, Dean Moses, y Olga Fedorova, una fotógrafa independiente cuyos clientes incluyen a The Associated Press, no resultaron gravemente heridos.

La subsecretaria de Seguridad Nacional Tricia McLaughlin defendió las acciones de los agentes, alegando que estaban siendo “rodeados por agitadores y miembros de la prensa, lo que obstruyó las operaciones”.

“Los agentes repetidamente dijeron a la multitud de agitadores y periodistas que retrocedieran, se movieran y salieran del ascensor”, dijo McLaughlin en un comunicado. “Los alborotadores y los políticos de ciudades santuario que alientan a las personas a interferir con los arrestos están creando activamente entornos hostiles que ponen en peligro a los agentes, a los detenidos y al público”.

Se dejó un mensaje en la agencia de noticias Anadolu para conocer sus comentarios.

Moses dijo que la situación se tensó cuando agentes enmascarados lo agarraron y lo empujaron fuera de un ascensor en el piso 12 mientras intentaba fotografiarlos arrestando a una mujer que acababa de salir del tribunal de inmigración.

“Entré al ascensor detrás de ellos y comenzaron a gritarme”, dijo Moses a amNewYork. “Luego me empujaron, me agarraron por los brazos y comenzaron a sacarme del ascensor. Intenté resistir, pero me empujaron fuera”.

Un video tomado por la fotógrafa Stephanie Keith mostró que, durante la lucha, otro agente empujó a Fedorova, quien cayó hacia atrás, hacia donde Elibol yacía en el suelo.

Fedorova dijo que los fotógrafos habían trabajado en el pasillo afuera del tribunal de inmigración durante meses sin incidentes. Los agentes que realizaban arrestos el martes, dijo, no anunciaron ningún límite sobre dónde podían ir los periodistas, y no dejaron claro que estaban realizando un arresto cuando subieron al ascensor.

“Si nos dicen que salgamos, que no crucemos una cierta línea, seguimos sus órdenes”, dijo Fedorova. “En este caso, no estaba claro para nadie que esto fuera una detención en absoluto”.

El episodio ocurrió solo días después de que un agente federal en el tribunal de inmigración de Manhattan fuera capturado en video empujando a una mujer ecuatoriana contra una pared y contra el suelo después de que su esposo fuera arrestado.