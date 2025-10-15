Persecución de la Patrulla Fronteriza acaba en arresto

Agentes de la Patrulla Fronteriza protagonizaron el martes una persecución a alta velocidad que culminó con el arresto de una persona en una calle residencial del lado sur de Chicago, informaron las autoridades. Las imágenes del lugar mostraban a manifestantes reuniéndose antes de que las fuerzas del orden dispersaran a la multitud con gases lacrimógenos.

Mientras los agentes federales realizaban un operativo migratorio, un conductor sospechoso de estar sin autorización legal en el país embistió un vehículo de la Patrulla Fronteriza antes de escapar, indicaron funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés). Los agentes iniciaron una persecución hasta que el conductor se detuvo e intentó huir a pie, señaló la dependencia.

Durante el arresto se empezó a formar una multitud, por lo que “se utilizaron métodos de control de multitudes”, dijeron funcionarios del DHS. El Departamento de Policía de Chicago confirmó que los agentes federales arrojaron gases lacrimógenos, el incidente más reciente de este tipo en las últimas semanas.

Las imágenes de ABC 7 muestran a decenas de manifestantes que agitaban banderas mientras varios agentes federales y de la policía local los mantenían alejados de la calle. También se puede ver a los agentes de la Patrulla Fronteriza mientras arrojan contenedores de gas lacrimógeno hacia la multitud, cubriendo la calle con una densa neblina blanca mientras los manifestantes tosen y se alejan del lugar.