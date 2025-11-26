Acusan a trailero hondureño de transportar a 51 migrantes

Un conductor hondureño fue presentado este martes ante la jueza federal Diana Song Saldaña, tras ser acusado de transportar a 51 migrantes indocumentados ocultos en un compartimiento secreto bajo una carga de productos refrigerados.

El arresto de Greibein Alexis Pinot Duarte, de 50 años, ocurrió el sábado 22 en el puesto de control de la Patrulla Fronteriza cerca de Freer, Texas —a aproximadamente 96 kilómetros de Laredo—, luego de que un canino de búsqueda (K9) alertara sobre la posible presencia de personas o drogas en el interior del tráiler refrigerado.

¿Qué ocurrió?

Durante la revisión secundaria, los agentes localizaron a los 51 migrantes —entre ellos dos menores de edad— escondidos bajo una estructura de madera y cajas de hortalizas, cada una con un peso de entre 30 y 40 libras (13.6 a 18.1 kg).

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Las autoridades han enfatizado la importancia de la vigilancia en los puntos de control para prevenir el tráfico de personas y garantizar la seguridad en la frontera. Este caso resalta los riesgos que enfrentan los migrantes al intentar cruzar de manera ilegal.