Niegan fianza a camionero que arrolló a tres personas

Un conductor de camión acusado de realizar una vuelta en U ilegal que causó la muerte de tres personas en Florida la semana pasada, y que según el gobierno de Trump estaba en Estados Unidos ilegalmente, fue privado del derecho a fianza el sábado.

El accidente provocó un enfrentamiento entre el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, sobre Harjinder Singh, un nativo de India, que obtuvo un permiso de trabajo y una licencia de conducir en el estado.

Singh fue acusado de tres cargos estatales de homicidio vehicular y violaciones a las leyes de inmigración, y se le negó la fianza en todos ellos. Está detenido en la cárcel del condado de St. Lucie, informó el teniente Andrew Bolonka del departamento de policía del condado de St. Lucie.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) ordenó mantenerlo bajo custodia.