Preservan hábitat para las grullas trompeteras

En un tramo aislado de la costa de Texas, grupos conservacionistas han adquirido más de 3.000 acres de pradera casi prístina para preservarla como hábitat para las grullas trompeteras en peligro de extinción, una de las aves más raras de América del Norte.

Este mes, grupos anunciaron la compra por 8 millones de dólares de dos terrenos en el condado rural de Calhoun, a mitad de camino entre Houston y Corpus Christi, entre los últimos importantes sectores sin arar a lo largo de la costa de Texas y las zonas de invierno de la última bandada salvaje de grullas trompeteras del mundo.

"Grandes paisajes costeros intactos están desapareciendo rápidamente, y proteger este es un logro importante", afirmó Julie Shackelford, directora estatal de Texas en The Conservation Fund, empresa que adquirió el Rancho Costa Grande de 890 hectáreas. Queda menos del 5% de la pradera costera nativa de Texas, añadió.

¿Qué acciones se están tomando para proteger las grullas trompeteras?

La compra de otra propiedad costera de 1.100 acres por parte de la International Crane Foundation marcó la primera adquisición de tierras de este tipo por parte de ese grupo desde su fundación en 1973 para ayudar a la menguante población de grullas trompeteras a recuperarse del borde de la extinción.

De metro y medio de altura, monógamas y conocidas por sus elaboradas danzas, apenas quedaban dos docenas de estas aves hace un siglo. Ahora, casi 600 conforman la última bandada salvaje que aún realiza su antigua migración anual entre la taiga canadiense y la costa central del Golfo de Texas, donde solo unas pocas áreas protegidas les ofrecen un hábitat seguro.

"A medida que las poblaciones han crecido, se han expandido cada vez más fuera de esas tierras protegidas", dijo Carter Crouch, director de programas de la Costa del Golfo de la Fundación Internacional de la Grulla. "Si queremos tener una población en constante crecimiento y recuperación, necesitamos asegurar suficiente hábitat de hibernación".

Detalles sobre la compra de tierras en Texas

Este tramo costero, alejado de los principales centros de población, se mantiene relativamente intacto tras el desarrollo industrial y urbano que ha invadido gran parte de la costa texana. La mayor parte de la sabana mejor conservada se encuentra en enormes ranchos familiares, repletos de antílopes y caimanes, que se han transmitido y dividido de generación en generación.

En la actualidad, prácticamente no existe ningún acceso público por tierra a los paisajes de esta parte de la costa, a excepción de un refugio federal de vida silvestre, aunque aquí se planean dos proyectos importantes: un parque estatal Powderhorn Ranch de 2,300 acres y un parque Green Lake de 6,400 acres.

"Está relativamente intacto", dijo Dodson

El Rancho Costa Grande, adquirido por el Fondo de Conservación, eventualmente será transferido al Programa de Bahías y Estuarios de Coastal Bend, una sólida organización regional que preserva una colección de áreas ecológicamente sensibles que pueden desarrollarse para acceso público.

Si bien las altas y danzantes grullas trompeteras pueden captar la mayor parte de la atención, estos paisajes albergan a muchas más especies, según Crouch, de la Fundación Grulla. Las rutas migratorias que conectan los bosques canadienses con las selvas centroamericanas convergen a lo largo de la costa de Texas, formando una de las rutas migratorias más transitadas del continente.

Numerosas especies nativas de tiempo completo también enfrentan la presión constante de la pérdida de hábitat debido a la expansión urbana e industrial. Texas ha liderado el crecimiento poblacional y económico del país durante los últimos 20 años, impulsado en gran medida por las industrias petroquímicas que continúan expandiéndose a lo largo de su costa.