Profesores de Texas buscan trabajo en otros estados

Muchos profesores de Texas están buscando trabajo en diferentes estados, citando un clima de miedo y ansiedad en sus campus universitarios debido a la creciente interferencia política, según una encuesta reciente realizada por la Asociación Americana de Profesores Universitarios.

La encuesta entrevistó a casi 4000 profesores del sur de Estados Unidos, incluyendo a más de 1100 de Texas. Aproximadamente una cuarta parte de los profesores texanos afirmó haber solicitado empleos en la educación superior en otros estados en los últimos dos años, y más del 25 % afirmó que pronto planea comenzar a buscar puestos fuera del estado. De quienes no piensan irse, más de una quinta parte afirmó no tener previsto permanecer en la educación superior a largo plazo.

"La moral está por los suelos", dijo un profesor texano de una universidad pública de cuatro años en una respuesta escrita. "Algunos amigos han perdido contratos sin motivo aparente. Vivimos con el miedo de usar la palabra equivocada. Nos autocensuramos. No tenemos libertad académica".

La principal razón citada por el profesorado en la encuesta para querer cambiar de trabajo fue el amplio clima político del estado. En Texas, el profesorado ha criticado las nuevas leyes estatales que prohíben los programas de diversidad, equidad e inclusión en las universidades; exigen que las juntas directivas universitarias establezcan políticas sobre la concesión y revocación de la titularidad; y limitan la participación del profesorado en la elaboración de cursos y la contratación de colegas. Otras razones incluyeron preocupaciones sobre salarios y libertad académica, según la encuesta.

"Sin duda, se trata de una combinación de factores que influyen en el deseo de la gente de irse de Texas. Pero la capacidad de realizar su trabajo sin ser atacado por los políticos y la posibilidad de participar en las voces del campus siempre están entre las principales preocupaciones del profesorado", dijo Matthew Boedy, presidente de la sección de la AAUP en Georgia.

Texas tuvo el mayor porcentaje (más del 60%) de encuestados que afirmaron no animar a sus estudiantes de posgrado ni a sus colegas a buscar empleo en su estado. La encuesta se dirigió a profesores de otros estados del sur, como Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, Florida, Tennessee, Kentucky, Alabama, Misisipi, Luisiana y Arkansas.

"Como indica la encuesta, existe un clima político generalizado en Texas que se percibe como contrario a la educación superior", dijo Boedy. "Y muchos profesores, si pueden, no quieren tolerarlo".

Las conferencias estatales de la AAUP realizaron el estudio durante agosto. Más de la mitad de los encuestados texanos afirmaron tener plaza fija en su institución, y aproximadamente el 40 % lleva trabajando en su universidad 16 años o más.

Los resultados llegan en un momento en que las universidades de todo Estados Unidos se enfrentan a una creciente presión política tanto a nivel estatal como nacional.

Según la encuesta, aproximadamente uno de cada diez profesores texanos afirmó haber sufrido recortes de contratos por parte de la administración Trump. Las agencias federales han limitado y recortado la financiación de la investigación en muchas universidades, como un cambio de política en los Institutos Nacionales de Salud en febrero que amenazó con costar a las universidades texanas cientos de millones de dólares en fondos federales. Un juez federal bloqueó el cambio después de que una coalición de estados demandara a los NIH.

Muchos sistemas universitarios públicos también han disuelto sus senados de profesorado, grupos que asesoran a los líderes sobre planes de estudio, contratación y otros asuntos académicos, después de que los legisladores estatales aprobaran el Proyecto de Ley Senatorial 37 a principios de este año. Esta legislación otorgó mayor control sobre estas decisiones a los regentes de los sistemas universitarios de Texas, quienes son nombrados por el gobernador Greg Abbott .

En los últimos años, los legisladores aprobaron leyes que prohíben las iniciativas DEI en la educación superior, y el vicegobernador Dan Patrick encabezó un esfuerzo hace dos años para limitar la titularidad en las universidades públicas, lo que, según argumentaban los opositores, causaría una fuga de cerebros en Texas.