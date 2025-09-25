Kirk no es un mártir, dicen pastores negros

Cómo se está recordando a Charlie Kirk — con muchos conservadores y cristianos blancos, particularmente evangélicos, enfatizando su fe y etiquetándolo como mártir — ha generado debate entre el clero negro, que intenta conciliar una visión heroica del joven de 31 años con las declaraciones insultantes que ofreció sobre personas de color, transgénero y gays.

"La forma en que mueres no redime la forma en que vives", declaró el reverendo Howard-John Wesley, de Alexandria, Virginia, en un sermón tras el asesinato de Kirk, que ha acumulado decenas de miles de visitas en línea.

Las reacciones a la muerte de Kirk marcaron un momento notable de división racial en Estados Unidos, desarrollándose al mismo tiempo el domingo en todo el país.

Desde los púlpitos de las iglesias negras, los pastores usaron sus sermones para denunciar lo que llamaron retórica de odio de Kirk que va en contra de las enseñanzas de Jesucristo y el Evangelio. En un estadio de fútbol lleno en Arizona, decenas de miles de personas celebraron a Kirk como un mártir y un héroe conservador inspirador y con principios.

El asesinato de Kirk en un campus universitario en Utah, así como las secuelas de su muerte, se han convertido en la última línea de falla en la política y la raza en Estados Unidos bajo el presidente Donald Trump.

Muchos pastores de las denominaciones cristianas afroamericanas más grandes vincularon la veneración a Kirk —quien usó su plataforma para proferir declaraciones que denigraban a personas negras, inmigrantes, mujeres, musulmanes y personas LGBTQ+— con la historia de convertir la fe en arma para justificar el colonialismo, la esclavitud y la intolerancia.

"El cristianismo vino con la teoría de que las personas negras eran inferiores y, por lo tanto, debían ser esclavizadas", declaró el reverendo Jacqui Lewis, pastor de Middle Collegiate Church en la ciudad de Nueva York.

Agregó que las voces poderosas han controlado durante mucho tiempo el micrófono y lo han usado para remodelar el cristianismo para servir al poder, la exclusión y el odio.

"Hay quienes le llaman cristianismo, pero es nacionalismo blanco envuelto en el discurso de Jesús", indicó Lewis en una entrevista esta semana. "Y no es cristiano. Simplemente no lo es". Ahora, Lewis y otros señalaron que los pastores negros deben hablar con valentía, buscando en su tradición de hablar en contra de aquellos que promueven el racismo.

"Estamos criticando la forma en que es el mundo porque ese es nuestro trabajo", sostuvo.

El clero denuncia comparaciones con Martin Luther King Jr.

Kirk una vez llamó a la ley que otorgó igualdad de derechos a las personas de color "un error" y describió al ícono de los derechos civiles, el reverendo Martin Luther King Jr., como "horrible", lo que llevó a muchos líderes de iglesias negras a rechazar las comparaciones entre el asesinato de Kirk y el asesinato de King en 1968.

"¿Cómo se atreven a compararlo con Martin Luther King?", destacó el reverendo Jamal Bryant, pastor de New Birth Missionary Baptist Church en Seacrest, Georgia, en un sermón publicado en su cuenta de Instagram.