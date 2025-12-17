Sufre volcadura camión de carga

Un camión de carga se volcó esta mañana sobre la autopista interestatal I-2, entre Victoria Road y la Milla 6, en dirección este hacia Weslaco. El accidente generó cierre total de la vialidad y derrame de diésel.

Acciones de la autoridad ante el accidente

El Departamento de Policía de Weslaco advirtió a los conductores sobre severos retrasos en el tráfico del área y exhortó a tomar rutas alternas para evitar la zona del percance.

Detalles sobre el cierre de la I-2

Personal de mantenimiento y equipos de TxDOT (Departamento de Transporte de Texas) trabajaron en el lugar para limpiar el combustible derramado. La dependencia informó, aproximadamente a las 9:16 a.m., que esa sección de la I-2 permanecería cerrada por alrededor de dos horas.