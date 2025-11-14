Industria del cáñamo se enfrenta a la ruina

Como parte del acuerdo de gasto para poner fin al cierre del gobierno, los legisladores federales aprobaron una disposición que restringe los productos de cáñamo que contienen THC, restableciendo una prohibición que los republicanos de Texas intentaron imponer a principios de este año.

El paquete de financiación, aprobado por la Cámara de Representantes de EE. UU. y promulgado por el presidente Donald Trump el miércoles, incluye una disposición que prohíbe la venta de productos derivados del cáñamo con más de 0,4 miligramos de tetrahidrocannabinol (THC), el componente psicoactivo de la marihuana. Esta medida penalizaría casi todos los productos de cáñamo para consumo en todo el país.

¿Qué ocurrió?

La disposición se añadió a última hora a un proyecto de ley que proporciona financiación anual al Departamento de Agricultura. Cierra lo que los defensores de la prohibición denominan una «laguna legal» de la ley agrícola de 2018, que permitió que la industria del cáñamo despegara sin regulación federal. A menos que el Congreso dé marcha atrás, la prohibición entrará en vigor un año después de la aprobación de la ley. Los detractores advierten que esto paralizará de facto la industria del cáñamo de Texas, valorada en 8000 millones de dólares, y los miles de empleos relacionados con la venta de productos de THC para consumo.

¿Cuál fue la respuesta de los involucrados?

En el período previo a la votación que envió el acuerdo de financiación al escritorio del presidente Donald Trump, los republicanos de la delegación del Congreso de Texas estaban divididos respecto a la prohibición del cáñamo. El senador John Cornyn apoyó la disposición, votando en contra de una enmienda que proponía eliminar la mención del cáñamo, mientras que el senador Ted Cruz fue uno de los dos republicanos que votaron a favor de la enmienda, argumentando que el cáñamo y la marihuana deberían regularse a nivel estatal en lugar de mediante una norma federal uniforme.