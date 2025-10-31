Red de clínicas suspende atención tras perder Medicaid por recortes

PORTLAND, Maine.- Una red de clínicas médicas que atiende a residentes de bajos ingresos en Maine anunció que cerrará sus operaciones de atención primaria el viernes debido a los recortes de la administración Trump a los proveedores de abortos.

Maine Family Planning opera 18 clínicas en el estado y afirma que los abortos son un porcentaje relativamente pequeño de sus servicios generales, que también incluyen exámenes de detección de cáncer, pruebas de enfermedades de transmisión sexual y anticoncepción. La red declaró que tuvo que recortar la atención primaria debido a la medida de la administración de bloquear el dinero de Medicaid para proveedores de abortos, incluyendo a la mucho más grande Planned Parenthood.