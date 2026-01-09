Persecución del DPS termina en choque mortal

Una persecución del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) terminó en un trágico choque y volcadura esta madrugada en una zona comercial del sur de la ciudad de Laredo, con un saldo de dos migrantes muertos y varios heridos graves.

El incidente comenzó alrededor de las 6:00 a.m. del jueves 8 de diciembre, cuando un agente estatal (trooper) avistó una camioneta Toyota blanca en el área de Camino a las Minas. Al intentar detenerla, el conductor aceleró e inició una huida que se extendió por la carretera interestatal 35 (Expressway) hacia el sur.

¿Cómo ocurrió la persecución en Laredo?

La persecución culminó en la intersección de Calton Road y San Bernardo Avenue, donde el vehículo, cargado con personas, perdió el control, impactó contra un poste y varios anuncios, y volcó múltiples veces antes de detenerse.

Detalles del accidente y su impacto en la comunidad

El sargento y portavoz del DPS, Erick Estrada, confirmó que el presunto "coyote" o traficante fue arrestado en la escena. De los ocho migrantes que viajaban a bordo, dos hombres fallecieron a consecuencia del violento choque. Los otros seis migrantes sobrevivientes fueron asegurados y puestos a disposición de la Patrulla Fronteriza.

Testigos presenciales reportaron "una cantidad considerable de heridos graves" tras observar cómo la camioneta daba múltiples vueltas de campana. El impacto también provocó un corte de energía eléctrica en el área comercial aledaña, que incluye hoteles, bancos, restaurantes y gasolinerías, dejando sin servicio a varios negocios durante la mañana.

Acciones del DPS tras el trágico choque

La investigación para determinar las causas exactas del accidente y los cargos formales contra el conductor arrestado continúa a cargo del DPS.