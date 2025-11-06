Cierre del gobierno perjudica a escuelas

ARIZONA.- En Chinle, Arizona, la angustia financiera causada por el cierre del gobierno ha llevado a la suspensión de programas extraescolares, incluidos algunos de los que dependen los estudiantes para comer.

Los fondos federales representan una pequeña parte de la mayoría de los presupuestos escolares en Estados Unidos. Pero en el Distrito Escolar Unificado de Chinle, que abarca unos 6.800 kilómetros cuadrados (4.200 millas cuadradas) en el corazón de la Nación Navajo, la mitad de los ingresos proviene de un único programa federal: Impact Aid.

La mayoría de los distritos se financian en gran medida con impuestos locales a la propiedad, que sufragan los salarios de los maestros y las mejoras en los edificios. Pero otros como Chinle, que incluyen reservas nativas, bases militares u otros complejos federales, tienen menos opciones de recaudación. Los terrenos federales no están sujetos a impuestos y el gobierno mantiene la mayoría de las tierras de las reservas en fideicomiso para las tribus indígenas, por lo que tampoco se pueden gravar.

En su lugar, el gobierno federal destina 1.600 millones de dólares al año a Impact Aid para ayudar a esos centros. Pero esos fondos están retenidos este año debido a la suspensión de pagos por el cierre, lo que obliga a las escuelas a recortar algunos programas y sopesar cuánto más pueden continuar sin recortes más profundos.

"Es posible que los niños se vayan acasa y no coman, porque estas son las únicas tres comidas que pueden recibir al día", dijo Quincy Natay, superintendente de Chinle. "Todos esos programas están en suspenso y estamos viendo qué programas podemos eliminar".