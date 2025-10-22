Redada en Chicago marca fuerte escalada en ofensiva migratoria

La música comienza baja y ominosa, con el video mostrando luces de búsqueda recorriendo un edificio de apartamentos en Chicago y agentes de inmigración fuertemente armados irrumpiendo en su interior. Se desenfundan armas. Coches sin distintivos llenan las calles. Agentes descienden en rappel desde un helicóptero Black Hawk.

Pero rápidamente la banda sonora se vuelve más emocionante y el video —editado en una serie de tomas dramáticas y publicado por el Departamento de Seguridad Nacional días después de la redada del 30 de septiembre— muestra a agentes llevando a hombres sin camisa, con las manos atadas con bridas detrás de sus espaldas.

Las autoridades dijeron que su objetivo era la banda venezolana Tren de Aragua, aunque también dijeron que solo dos de los 37 inmigrantes arrestados eran miembros de la pandilla. Dieron pocos detalles sobre los arrestos.

Pero los apartamentos de docenas de ciudadanos de Estados Unidos fueron objetivo, dijeron los residentes, y al menos media docena de estadounidenses fueron retenidos durante horas. La inmensa demostración de fuerza señaló una escalada aguda en la batida migratoria de la Casa Blanca y amplificó las tensiones en una ciudad ya al límite.

“A todo criminal extranjero ilegal: la oscuridad ya no es tu aliada”, dijo Seguridad Nacional en una publicación en redes sociales que acompañaba el video, que acumuló más de 6,4 millones de vistas. “Te encontraremos”.

Pero Tony Wilson, un residente del tercer piso nacido y criado en el lado sur de Chicago, solo ve horror en lo que sucedió. “Fue como si estuviéramos bajo ataque”, dijo Wilson días después de la redada, hablando a través del agujero donde solía estar su pomo de la puerta. Los agentes usaron una amoladora para cortar el cerrojo, y aún no podía cerrar la puerta correctamente, y mucho menos con llave. Así que se atrincheró dentro, bloqueando la puerta con muebles. “Ni siquiera los escuché golpear ni nada”, dijo Wilson, un ciudadano estadounidense de 58 años con discapacidad.

Contexto general

La redada se ejecutó en el corazón de South Shore, un vecindario abrumadoramente negro en el lago Michigan, desde hace mucho tiempo una mezcla de sueños de clase media, decadencia urbana y gentrificación. Es un lugar donde traficantes de drogas buscan clientes fuera de los ornamentados edificios de apartamentos junto al lago. Aquí están algunos de los mejores restaurantes veganos de la ciudad, pero también hay lugares de comida para llevar donde el filete de bagre se pide a través de un cristal a prueba de balas. Tiene profesores bien pagados de la Universidad de Chicago, pero también es donde un tercio de los hogares sobreviven con menos de 25.000 dólares al año.

El edificio de apartamentos donde ocurrió la redada lleva mucho tiempo con problemas. De cinco pisos de altura y construido en la década de 1950, los residentes dijeron que a menudo estaba lleno de basura, los ascensores rara vez funcionaban y el crimen era una preocupación constante. Las cosas se habían vuelto más caóticas después de que decenas de migrantes venezolanos llegaran en los últimos años, de acuerdo con los habitantes. Aunque ningún residente dijo sentirse amenazado por los migrantes, muchos señalaron que había más ruido y basura en los pasillos.

Propiedad de inversores de fuera del estado, el edificio no ha pasado una inspección en tres años, y tiene problemas que van desde detectores de humo faltantes hasta el hedor de orina y escaleras sucias. Las llamadas a un inversionista importante en la compañía de responsabilidad limitada que posee el edificio, un residente de Wisconsin llamado Trinity Flood, no fueron devueltas. Los intentos de contactar a representantes a través de agentes inmobiliarios y abogados tampoco tuvieron éxito.

Los temores de crimen aumentaron en junio cuando un venezolano recibió un disparo en la cabeza “al estilo de ejecución”, dijo el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado. Un venezolano fue acusado por el asesinato.

Días después de la redada, las puertas de docenas de los 130 apartamentos del edificio se quedaron abiertas. Casi todos esos apartamentos fueron saqueados. Cristales rotos, puertas destrozadas, y ropa y pañales cubrían los pisos. En un apartamento, una chaqueta de esmoquin blanca colgaba en el armario junto a una habitación llena de muebles rotos, montones de ropa y bolsas de plástico. En otro, una gotera en el techo formó un charco junto a un refrigerador volcado de lado. Algunas cocinas estaban infestadas de insectos.

Wilson dijo que tres hombres con chalecos antibalas le ataron las manos con bridas y lo obligaron a salir junto con decenas de personas, en su mayoría latinos. Después de ser retenido durante dos horas, le dijeron que podía irse. “Fue terrible, hombre”, dijo. Apenas había salido del apartamento en días.