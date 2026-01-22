Alguacil embestido está fuera de peligro

Una Chevrolet Silverado blanca con el frente golpeó por atrás a la troca de los alguaciles del Condado de Webb, lesionando a uno de ellos que ya estaba abajo acercándose al lado del copiloto de un Corvette blanco con negro, para infraccionarlo; fue en la rampa de salida número 4 del Express Way o carretera interestatal 35 a las 8:22 de la noche de este martes 20.

¿Cómo ocurrió el accidente en Express Way?

Conrad Hein, Investigador del Departamento del Sheriff del Condado de Webb, dijo que el agente arrollado está fuera de peligro y el otro elemento que estaba arriba de la patrulla, una troca tipo "pick up" color negro, quien también fue golpeado pero en menor consideración, solo con dolor en cuello y espalda, se pondrán muy bien.