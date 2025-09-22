Elogia Trump a Charlie Kirk como un ´mártir´

GLENDALE, Arizona

El presidente Donald Trump elogió a Charlie Kirk calificándolo como un "gran héroe estadounidense" y un "mártir" de la libertad en la reunión que él y otros prominentes conservadores sostuvieron la tarde del domingo para honrar al activista político conservador asesinado, cuyo trabajo ahora deben impulsar.

El acto de homenaje para Kirk, a quien Trump atribuye un papel fundamental en su victoria electoral de 2024, atrajo a decenas de miles de dolientes, incluidos el vicepresidente JD Vance, otros altos funcionarios del gobierno y jóvenes conservadores influenciados por el activista de 31 años.

"Él es ahora un mártir de la libertad de Estados Unidos", dijo Trump en su discurso de homenaje. "Sé que hablo por todos hoy cuando digo que ninguno de nosotros olvidará jamás a Charlie. Y ahora tampoco lo hará la historia".

Los oradores destacaron la profunda fe de Kirk y su fuerte creencia de que los jóvenes conservadores deben casarse, formar familias y transmitir sus valores para seguir construyendo su movimiento. También dijeron repetidamente a los activistas conservadores, a veces con un tono agresivo, que la mejor manera de honrar a Kirk era redoblar su misión de mover la política estadounidense más hacia la derecha.

"Por Charlie, recordaremos que es mejor estar de pie defendiendo a los Estados Unidos de América y defendiendo la verdad que morir de rodillas", dijo Vance. "Amigos míos, por Charlie, debemos recordar que él es un héroe para los Estados Unidos de América. Y es un mártir de la fe cristiana".

El asesinato de Kirk, ocurrido el 10 de septiembre en un campus universitario de Utah, marcó un punto de inflexión en el movimiento conservador moderno. También desató un feroz debate sobre la violencia, la decencia y la libertad de expresión en una era de profunda división política.

El tiroteo también ha generado temor entre algunos estadounidenses de que Trump trate de aprovechar la indignación por el asesinato como justificación para suprimir las voces de sus críticos y oponentes políticos.

Los más cercanos a Kirk rezaron y el suelo tembló con el bajo de las bandas de rock cristiano mientras en el hogar de los Arizona Cardinals de la NFL se percibía el ambiente de una ceremonia en una megaiglesia.

"Charlie veía la política como una vía de acceso a Jesús", dijo el reverendo Rob McCoy, pastor de Kirk.



