Nebraska convierte prisión estatal en centro de detención de inmigrantes

OMAHA, Nebraska

El gobernador de Nebraska Jim Pillen saluda a los senadores del estado antes de pronunciar un discurso, el 2 de junio de 2025, en Lincoln, Nebraska. Una prisión estatal de mínima seguridad en el remoto rincón suroeste de Nebraska, reconfigurada para servir como un centro federal de detención de inmigrantes, comenzó a recibir detenidos a principios de esta semana, informó el jueves Pillen. El político republicano dijo que la instalación en McCook, una remota ciudad de aproximadamente 7.000 habitantes en medio de vastas praderas entre Denver y Omaha, tenía entre 50 y 60 detenidos inmigrantes para el jueves. La instalación debería estar a plena capacidad —actualmente, 200 personas— para el Día de Acción de Gracias, afirmó.



