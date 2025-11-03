´En EU los altares también protestan´

Miami, florida.- El olor a cempasúchil ya no pertenece sólo a los campos de Tlaxcala, Puebla o Michoacán. En las calles de Los Ángeles, Chicago o Houston, se mezclaron con el asfalto, con el sonido de los cláxones y con la nostalgia que carga cada migrante. Las flores anaranjadas brotaron en parques, museos, cementerios y aceras donde antes no crecían. Más allá del folclor, es un acto de supervivencia, especialmente en esta era donde los agentes federales del mandatario Donald Trump son más temidos que a la muerte.

"El Día de Muertos se ha convertido en la fecha más íntimamente política del calendario migrante. Es la jornada en la que el recuerdo se entrelaza con la frontera y esa frontera con un altar", comenta la ONG Madres en Búsqueda de la Frontera a EL UNIVERSAL. En un país donde la realidad es de persecución y miedo, donde la muerte ha sido superada por agentes federales violentos, los migrantes se expresan en toda la Unión Americana a través de las redes, con su música, su comida, sus bebidas, velas y las fotografías de sus seres queridos. Al hacerlo, reescriben la memoria de sus ancestros en ambos lados de la frontera.

En el este de Los Ángeles, el colectivo Madres en Búsqueda de la Frontera instala cada año un altar con decenas de fotos de migrantes desaparecidos en los cruces, en los desiertos, en las montañas o en el cauce del río Bravo. Aunque este 2025 bajaron drásticamente los cruces de indocumentados, sí ha habido muertes en la frontera y también en los centros de detención para migrantes.

"Cada rostro tiene un nombre, un hijo que espera, una llamada que nunca llegó", dice a este diario Rosaura Ríos, una de las fundadoras de la ONG. "Nuestros muertos no sólo están en fosas comunes, sino dispersos entre la arena y los archivos del ICE", afirma.

La frontera sur de Estados Unidos se ha vuelto, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), uno de los cementerios más grandes del hemisferio. En 2022, último año de contabilización oficial al público por parte de CBP, se registraron oficialmente 895 decesos de migrantes; las organizaciones civiles señalan que 2024 ha sido, hasta ahora, el más letal para ellos al cruzar; calculan más de 2 mil, sumando los registrados por ONG y los cuerpos no identificados.

Para este 2025, con la segunda administración de Trump, la militarización se profundizó, se colocaron muros más altos, alambres de púas sobre el río Bravo, vigilancia con drones y presencia de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas con armas automáticas; los cruces disminuyeron significativamente y, "aunque no hay contabilizados de manera oficial, sabemos que este año han muerto alrededor de entre 400 y 600", dicen las Madres en Búsqueda de la Frontera.

"El Día de Muertos nos recuerda lo que la política borra: que detrás de cada cifra hay una historia", explica Fernando García, director de la Border Network for Human Rights en El Paso, Texas; "aun con los despliegues militares y los muros, la muerte sigue siendo parte del paisaje. Nuestros altares son una denuncia: no sólo es tradición, también es una consecuencia", remarca.

La escena se repite en Brownsville, en Eagle Pass, en Tijuana. Las velas iluminan no sólo los retratos de los ausentes, sino los rostros de quienes los buscan. Para este 1 y 2 de noviembre, grupos de derechos humanos decidieron colocar a lo largo del muro fronterizo más de mil cruces de madera con nombres escritos a mano. "Queremos que se vea que aquí hay más almas que metros de vallas", dio a conocer WOLA (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos); cada año se repite.

El Día de Muertos nació de una cosmovisión indígena donde la vida y la muerte son parte de un mismo ciclo. En su tránsito hacia la frontera, esa filosofía se volvió puente entre los dos mundos de ambos lados. Ya en el siglo XX, los braceros llevaban flores de papel en sus maletas y encendían velas frente a fotografías en los barracones agrícolas de California. Hoy, sus nietos y bisnietos reinterpretan la tradición entre idiomas y pasaportes distintos.

SE UNEN AFROESTADOUNIDENSES, FILIPINOS Y HAITIANOS

EL DÍA DE MUERTOS SE UNIVERSALIZA SIN PERDER SUS RAICES

En los últimos años, incluso comunidades no mexicanas se han sumado al ritual del Día de Muertos. Afroestadounidenses, filipinos y haitianos han adoptado la iconografía de las calaveras y las mariposas monarca para rendir homenaje a sus propias pérdidas. El Día de Muertos se universaliza sin perder su raíz; una ética de la memoria frente a la cultura del desgaste social estadounidense, que se ha extendido a todas las comunidades latinoamericanas en Estados Unidos.

Los antropólogos culturales lo leen como una respuesta al capitalismo del olvido. "En un mundo donde todo se reemplaza, los migrantes nos enseñan que lo perdido también tiene valor", escribe la investigadora Regina Marchi, autora de Day of the Dead in the USA; "el ritual se convierte en una herramienta política de visibilidad y orgullo étnico".

9 mil

Restos humanos permanecen sin identificar en morgues de EU: Comisión Internacional de Personas Desaparecidas.

AMENAZA

— A medida que se acercan las elecciones de 2026, el clima se endurece. Trump insiste en ampliar el muro y en penalizar a las ciudades santuario. Sin embargo, ni las patrullas ni las leyes logran detener el flujo de ofrendas. En cada altar levantado en parques o escuelas hay una respuesta a esa lógica: la de quienes no aceptan ser reducidos a una amenaza o estadística.