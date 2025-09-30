Incautan productos de vapeo ilícitos

Agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. en Minneapolis-St. Paul incautaron recientemente palés de productos de vapeo ilícitos por infringir la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. Todos los envíos provenían de China y estaban destinados a un mayorista en California.

Los oficiales locales de la CBP fueron alertados sobre estos envíos gracias a la información recopilada por la Oficina de Campo de Chicago. Los oficiales inspeccionaron todos los palés y descubrieron sistemas electrónicos de administración de nicotina y cartuchos de recarga. En total, los oficiales de la CBP incautaron 90,000 ENDS y 75,000 cartuchos de recarga ilícitos. El personal de la CBP y la FDA determinó que debían incautarse por violar la Ley FD&C debido a la falta de la autorización de comercialización requerida por la FDA, y se descubrió que los productos de tabaco estaban adulterados y mal etiquetados.

Los envíos contenían varios sabores de productos de vapeo no autorizados, como Blue Razz, Iced Lush, Blue Lightning, Gum Mint, Turkish Tobacco y Classic Tobacco. El precio de venta sugerido por el fabricante habría sido superior a 1,47 millones de dólares.

"El excelente intercambio de inteligencia ayudó a nuestros oficiales a identificar e interceptar estos envíos que podrían perjudicar la salud y el bienestar de las personas en nuestras comunidades", declaró LaFonda D. Sutton-Burke, Directora de Operaciones de Campo de la Oficina de Campo de Chicago. "La misión de control comercial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. se centra en la interceptación de productos ilícitos, y seguiremos trabajando con nuestros socios en seguridad de productos de consumo para identificar e incautar productos peligrosos e ilícitos".

A principios de este mes, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Chicago destacó una operación que incautó casi 4.7 millones de cigarrillos electrónicos con un precio de venta sugerido de más de $86.5 millones. Además, la semana pasada, el Departamento de Justicia, junto con la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA), anunció que las recientes acciones contra los cigarrillos electrónicos con sabores no autorizados, o vapeadores, resultaron en la incautación de más de 2.1 millones de productos de vapeo ilícitos, confiscados a cinco distribuidores y seis minoristas en siete estados.

Los envíos de cigarrillos electrónicos violaron la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos de la FDA, careciendo de las órdenes de autorización previa a la comercialización obligatorias de la FDA y, por lo tanto, no pueden comercializarse ni distribuirse legalmente en los Estados Unidos.