Oficiales de CBP interceptan loros; detienen a pareja

Oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos asignados al Puente Juárez-Lincoln interceptaron recientemente tres loros vivos escondidos dentro de un vehículo durante un presunto intento de contrabando de vida silvestre.

El incidente ocurrió el 4 de enero en el Puente Juárez-Lincoln, cuando un ciudadano mexicano de 39 años, acompañado por una ciudadana estadounidense de 37 años, intentó ingresar a Estados Unidos desde México conduciendo una GMC Denali 2022. Los oficiales de la CBP remitieron el vehículo y al pasajero a una inspección secundaria. En dicha inspección, los oficiales descubrieron tres loros de cabeza roja ocultos entre las pertenencias del pasajero. HSI inició una investigación criminal y arrestó tanto al conductor como a la pasajera. Las aves fueron entregadas al Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos.

¿Cómo ocurrió el contrabando de loros en la frontera?

"El contrabando de aves presenta riesgos significativos", declaró Alberto Flores, director del puerto de Laredo. "Las aves pueden ser portadoras de diversas enfermedades que ponen en peligro la fauna autóctona y la agricultura estadounidense, lo que podría generar graves impactos económicos".

Los loros de cabeza roja están protegidos por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, regulada por el FWS.

Acciones de la autoridad ante el contrabando de aves

El contrabando de aves a Estados Unidos es ilegal y constituye un delito grave, con sanciones como multas y prisión. La CBP colabora con agencias asociadas como el Servicio de Pesca y Vida Silvestre (FWS) y el Departamento de Agricultura de EE. UU. para interceptar y procesar a los contrabandistas.

Impacto del contrabando de loros en la fauna estadounidense

En los puertos de entrada terrestres, aéreos y marítimos de la frontera, incluyendo Laredo, los oficiales de la CBP y los especialistas en agricultura continúan cumpliendo la misión agrícola de la CBP, previniendo la introducción de plagas y enfermedades dañinas a Estados Unidos.