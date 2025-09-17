Detienen a acusado por indecencias contra un menor

Detienen a acusado por indecencias contra un menorMerlín Martínez, ciudadano estadounidense de 46 años, es detenido en Eagle Pass con órdenes de arresto por delito sexual.
Los oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza del Puerto de Entrada de Eagle Pass detuvieron a un sujeto masculino buscado por una orden de arresto pendiente por un delito grave por un presunto delito sexual que involucraba a un menor.
“La CBP reconoce la importancia de llevar ante la justicia a quienes hayan cometido delitos sexuales graves”, declaró el director del puerto, Pete Beattie, del puerto de entrada de Eagle Pass. “Les damos la máxima atención a este tipo de casos, con la esperanza de brindar tranquilidad a la víctima y a su familia, sabiendo que el presunto agresor ya está bajo custodia”.
La detención del fugitivo ocurrió el 15 de septiembre cuando oficiales de la CBP en el Puente Internacional Eagle Pass remitieron a Merlín Martínez, ciudadano estadounidense de 46 años, a una inspección secundaria. Tras escoltar al pasajero a la inspección secundaria, la verificación biométrica posterior a través de las bases de datos de las fuerzas del orden confirmó que el sujeto tenía dos órdenes de arresto pendientes: una por indecencia con un menor mediante contacto sexual, emitida por la Oficina del Sheriff del Condado de Bexar, y la segunda por posesión de marihuana, emitida por la Oficina del Sheriff del Condado de Bandera. Martínez fue entregado a la Oficina del Sheriff del Condado de Maverick a la espera de su proceso penal.
Con base en información del NCIC, los oficiales de la CBP han realizado arrestos previos de personas buscadas por homicidio, fuga, lavado de dinero, robo, distribución de narcóticos, abuso sexual infantil, fraude, hurto y deserción militar. Los cargos penales son meras acusaciones. Los acusados se presumen inocentes a menos que se demuestre su culpabilidad ante un tribunal.