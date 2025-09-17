Detienen a acusado por indecencias contra un menor

Los oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza del Puerto de Entrada de Eagle Pass detuvieron a un sujeto masculino buscado por una orden de arresto pendiente por un delito grave por un presunto delito sexual que involucraba a un menor.

“La CBP reconoce la importancia de llevar ante la justicia a quienes hayan cometido delitos sexuales graves”, declaró el director del puerto, Pete Beattie, del puerto de entrada de Eagle Pass. “Les damos la máxima atención a este tipo de casos, con la esperanza de brindar tranquilidad a la víctima y a su familia, sabiendo que el presunto agresor ya está bajo custodia”.

La detención del fugitivo ocurrió el 15 de septiembre cuando oficiales de la CBP en el Puente Internacional Eagle Pass remitieron a Merlín Martínez, ciudadano estadounidense de 46 años, a una inspección secundaria. Tras escoltar al pasajero a la inspección secundaria, la verificación biométrica posterior a través de las bases de datos de las fuerzas del orden confirmó que el sujeto tenía dos órdenes de arresto pendientes: una por indecencia con un menor mediante contacto sexual, emitida por la Oficina del Sheriff del Condado de Bexar, y la segunda por posesión de marihuana, emitida por la Oficina del Sheriff del Condado de Bandera. Martínez fue entregado a la Oficina del Sheriff del Condado de Maverick a la espera de su proceso penal.