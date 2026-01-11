Cae fugitivo por explotación sexual de menor

Oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en el Puente Internacional Anzaldúas detuvieron a Antonio Ford, un ciudadano estadounidense de McIntyre, Georgia, buscado por una orden de arresto pendiente por delito grave por explotación sexual de un menor.

El 4 de enero, Antonio Ford, de 23 años, llegó procedente de México al Puente Internacional Anzaldúas. Un oficial de la CBP lo aseguró de inmediato tras descubrir que posiblemente coincidía con una orden de arresto.

¿Qué cargos enfrenta Antonio Ford?

Una vez en prisión preventiva, los oficiales de la CBP, mediante verificación biométrica, confirmaron su identidad junto con la orden de arresto vigente de la Oficina del Sheriff del Condado de Johnston en Smithfield, Carolina del Norte. Ford ha sido buscado desde julio de 2025 y está acusado de 10 cargos de explotación sexual de un menor, un delito grave de tercer grado en el estado de Carolina del Norte.

"CBP examina a todos los viajeros que ingresan a los Estados Unidos y estamos comprometidos a traer a las personas buscadas para que enfrenten sus cargos criminales", dijo el Director del Puerto Carlos Rodríguez, Puerto de Hidalgo/Pharr/Anzaldúas.

Acciones de la CBP en la detención de Ford

Un oficial de policía de Mission llegó para tomar la custodia de Ford y lo transportó a la cárcel del condado de Hidalgo, donde esperará su extradición al condado de Johnston, Carolina del Norte.

Detalles sobre la extradición de Antonio Ford

