Incauta la CBP más de 238 md en narcóticos

Los oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en el puerto de entrada de Eagle Pass incautaron este fin de semana más de $238,000 en narcóticos en una sola acción de cumplimiento.

“Esta importante incautación fue posible gracias a la vigilancia y alerta constantes que nuestros oficiales de CBP mantienen a diario”, dijo el director del puerto, Pete Beattie, del puerto de entrada de Eagle Pass.

La incautación ocurrió el 31 de agosto en el Puente Internacional Camino Real, cuando un oficial de la CBP remitió una Nissan Frontier 2025 conducida por un ciudadano mexicano de 46 años para una inspección secundaria.

Los oficiales de la CBP realizaron un examen secundario que incluyó la utilización de perros de la CBP y una inspección no intrusiva. Tras un examen físico adicional, los oficiales de la CBP descubrieron paquetes con un total de 22.7 libras de presunta metanfetamina y 2.3 libras de presunta cocaína dentro del interior de una hielera.

Los narcóticos tienen un valor estimado en la calle de $238,915.